По ситуации в Вильнюсской клинической больнице НЦОЗ обратился в прокуратуру

В понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) обратился в прокуратуру в связи с ситуацией в Вильнюсской клинической больнице, сообщила в понедельник BNS представительница центра.
"Вчера вечером мы обратились в Вильнюсскую окружную прокуратуру", – сказала во вторник заведующая отделом управления инфекционными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.
"Поскольку во время прошедшей на прошлой неделе проверки были обнаружены нарушения, которые могли обусловить распространение инфекции в лечебном учреждении, то мы просто попросили провести расследование с целью защиты общественного интереса", – добавила она.
По словам Г. Мегелинскене, прокуратуру просят оценить, кто ответственен за ситуацию, за сложившуюся в больнице.
"Мы приложили и акт проверки, в котором указаны нарушения. Отмечается, что есть определенные вещи, которые превышают пределы нашей компетенции, поэтому требуется более глубокая оценка", – сказала представитель НЦОЗ.
Как утверждает Г. Мегелинскене, в целом скончались девять зараженных коронавирусом пациентов этой больницы.
"Семь человек, которые скончались в клинике "Сантарос", причиной их смерти является коронавирус, два человека скончались в Клинической больнице – причиной их смерти названо "прочее", хотя у них также был выявлен COVID-19, поэтому возникли определенные подозрения", – сказала она.
"Установление причин смерти может осуществляться по различным критериям. Похоже, что те, которые применяет Вильнюсская городская клиническая больница, иные, чем в клинике "Сантарос", поэтому возникает беспокойство по поводу того, что это не совсем хороший вариант", – сказала представитель НЦОЗ.
По ее словам, по поводу Вильнюсской клинической больницы направлены обращения в Трудовую инспекцию, Государственную службу по аккредитации деятельности в здравоохранении.
Директор Вильнюсской клинической больницы Наримантас Маркявичюс в понедельник сообщил BNS, что не получил никаких официальных обвинения в возможных нарушениях в больнице, напротив, он утверждает, что с первого дня его указы по поводу COVID-19 осуществляются.
Н. Маркявичюс признает, что в больнице возникла вспышка коронавируса, однако отмечает, что в больнице – все тяжелые больнице, с хроническими болезнями, поэтому инфекция быстро распространялась.
Как утверждает Г. Мегелинскене, в целом скончались девять зараженных коронавирусом пациентов этой больницы.
"Семь человек, которые скончались в клинике "Сантарос", причиной их смерти является коронавирус, два человека скончались в Клинической больнице – причиной их смерти названо "прочее", хотя у них также был выявлен COVID-19, поэтому возникли определенные подозрения", – сказала она.
"Установление причин смерти может осуществляться по различным критериям. Похоже, что те, которые применяет Вильнюсская городская клиническая больница, иные, чем в клинике "Сантарос", поэтому возникает беспокойство по поводу того, что это не совсем хороший вариант", – сказала представитель НЦОЗ.
По ее словам, по поводу Вильнюсской клинической больницы направлены обращения в Трудовую инспекцию, Государственную службу по аккредитации деятельности в здравоохранении.
Директор Вильнюсской клинической больницы Наримантас Маркявичюс в понедельник сообщил BNS, что не получил никаких официальных обвинения в возможных нарушениях в больнице, напротив, он утверждает, что с первого дня его указы по поводу COVID-19 осуществляются.
Н. Маркявичюс признает, что в больнице возникла вспышка коронавируса, однако отмечает, что в больнице – все тяжелые больнице, с хроническими болезнями, поэтому инфекция быстро распространялась.