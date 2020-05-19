Кабмин Литвы представит долгосрочный план поощрения экономики 🔊 Воспроизвести



Во вторник правительство Литвы представит долгосрочный план помощи экономике в преодолении последствий коронакризиса. Ожидается, что дополнительные средства, включая и программу госинвестиций, охватят полтора года – с июля этого года до конца следующего года.



По словам первого вице-канцлера Кабмина Лукаса Савицкаса, в этом плане внимание уделяется инновациям, цифровым технологиям, климатическим изменениям, инфраструктуре.



"Мы поговорим о том, что всегда называлось нами как наиболее перспективные сферы, они будут в центре внимания – это и тема инноваций, цифровая экономика, климатические изменения, экономическая инфраструктура", – сказал BNS вице-канцлер.



"Следует видеть, что международный бизнес сокращает риски цепочек поставок, а это открывает возможность и для нас, как страны, позиционировать себя и привлекать инвестиции", – подчеркнул он. Во вторник правительство Литвы представит долгосрочный план помощи экономике в преодолении последствий коронакризиса. Ожидается, что дополнительные средства, включая и программу госинвестиций, охватят полтора года – с июля этого года до конца следующего года.По словам первого вице-канцлера Кабмина Лукаса Савицкаса, в этом плане внимание уделяется инновациям, цифровым технологиям, климатическим изменениям, инфраструктуре."Мы поговорим о том, что всегда называлось нами как наиболее перспективные сферы, они будут в центре внимания – это и тема инноваций, цифровая экономика, климатические изменения, экономическая инфраструктура", – сказал BNS вице-канцлер."Следует видеть, что международный бизнес сокращает риски цепочек поставок, а это открывает возможность и для нас, как страны, позиционировать себя и привлекать инвестиции", – подчеркнул он. Л. Савицкас утверждает, что план будет представлен для публичной дискуссии, позднее он будет согласован с партнерами.



"Мы выносим план на публичное обсуждение. Представим и тогда обсудим с организациями, партнерами, экспертами, скорректируем и подтвердим без особых дискуссий, поскольку решение требует оперативности", – сказал Л. Савицкас.



В апреле премьер-министр Саулюс Сквернялис в интервью BNS упоминал, что одним из источников финансирования выхода экономики Литвы из кризиса являются средства Фонда смычки ЕС, поскольку стране требуется долгосрочное, слаженное решение.



Правительство уже выделило 500 млн евро на срочные инвестиции, из которых 155 млн евро было направлено на ремонт дорог.



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Литва должна воспользоваться кризисной ситуацией, вызванной коронавирусом, и искать способы выхода из нее с более сильной экономикой, заявил советник президента страны Симонас Крепшта.



По его словам, такая возможность появляется, поскольку многие компании рассматривают возможности переноса своего производства в Европу.



"Действительно следует воспользоваться этой ситуацией. Многие компании рассматривают перенос своего производства из дальних стран в Европу. Еще до коронавируса у нас были неплохие примеры, такие производственные компании, как Continental, Hella, обосновались и построили заводы в Литве", – заявил во вторник С. Крепшта в интервью радиостанции Ziniu radijas.



По его словам, в поиске способов выхода из кризиса окрепшими самое важное – конкурентоспособность хозяйства.



"Это основная вещь – конкурентоспособность хозяйства, которую определяют больше не финансовые, налоговые вещи, а вещи, которые связаны со способностями людей, производственными мощностями, высотой добавленной стоимости или инновационностью", – сказал он.



Во вторник правительство Литвы представит долгосрочный план поощрения экономики на полтора года. Представители Кабмина отмечают, что в этом плане внимание уделяется инновациям, цифровым технологиям, климатическим изменениям, инфраструктуре.



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В экономику Литвы за полтора года после коронакризиса будет инвестировано 6,3 млрд евро – на 1,8 млрд евро больше, чем планировалось ранее, сообщил министр финансов Вилюс Шапока.



"В целом планируются инвестиции в течение полутора лет, то есть с 1 июля этого года, 6,3 млрд евро. Запланированные ранее инвестиции достигали 4,5 млрд евро, дополнительно было выделено 1,8 млрд евро. Это новые средства, как из госбюджета, так и средства Евросоюза", – заявил во вторник глава Минфина на пресс-конференции в правительстве.



"Важно посмотреть, какую отдачу это принесет Литве. Один инвестированный евро из этих 6,3 млрд евро принесет отдачу почти в два евро", – добавил он.



Эти инвестиции помогут восстановиться экономике страны и придадут новый импульс, сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис.



"Полуторагодовой план, который дополняет краткосрочные меры, призван помочь нам восстановиться и использовать этот потенциал, который образовался в этой кризисной ситуации, а мы видим потенциальные возможности, и они очень большие", – сказал премьер журналистам во вторник.



По его словам, план больше ориентирован на технологии, создающие высокую добавленную стоимость и повышение человеческого потенциала.



В новом плане "ДНК экономики будущего" предусмотрены инвестиции в экономическую инфраструктуру: на восстановление международных рейсов и развитие аэропортов предусмотрено 47 млн евро, для свободных экономических зон и промышленных парков – 86 млн евро, на Вильнюсский дворец спорта – 29 млн евро, Клайпедскому морскому порту, судоходству, автомагистрали Via Baltica, для железнодорожных и прочих проектов – 164 млн евро.



Например, инвестиции в программу и научные исследования Horizon Europe составят 82 млн евро, на ускорение производства продуктов, связанных с COVID, стартапов и научных исследований будет выделено 212,5 млн евро, на повышение энергоэффективности зданий – 87 млн евро, на возобновляемые источники энергии – 214 млн евро. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: кризис, экономика, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии