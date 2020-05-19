На старт! Внимание! Ползём!

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Накануне Международного дня защиты детей, 31 мая, третий раз в истории вильнюсского баскетбольного клуба «Ритас» организуется особенное соревнование – Гонки ползунков.



Клуб приглашает семьи, а точнее, их самых маленьких членов в семье при участии родителей принять участие в традиционной «гонке», варианты которой популярны во всём мире. Но по понятным всем причинам, «спортсмены» будут состязаться дистанционно, сообщает сайт клуба



В этом году послом гонки стал ребёнок из семьи «Ритаса» - Аронас, сын Лауриты и баскетболиста Арнаса Буткявичюсов, который недавно сделал свои первые шаги и вместе с родителями будет «оценивать» усилия конкурсантов. Клуб приглашает семьи, а точнее, их самых маленьких членов в семье при участии родителей принять участие в традиционной «гонке», варианты которой популярны во всём мире. Но по понятным всем причинам, «спортсмены» будут состязаться дистанционно, сообщает сайт клуба rytasvilnius.lt В этом году послом гонки стал ребёнок из семьи «Ритаса» - Аронас, сын Лауриты и баскетболиста Арнаса Буткявичюсов, который недавно сделал свои первые шаги и вместе с родителями будет «оценивать» усилия конкурсантов.



«Гонка ползунков - одно из самых популярных мероприятий нашего клуба для самых маленьких, собиравшее семьи на баскетбольной арене. Нам было приятно видеть, что эти семьи остаются с баскетболом. Мы заметили, что баскетболистов «Ритаса» во время матчей часто поддерживает Хельга, победительница первой Гонки ползунков, устроенной «Ритасом».



Потеряв возможность общаться с нашими фанатами напрямую, мы решили перенести это событие в виртуальное пространство, и надеемся, что это будет весёлое мероприятие. А в этом году нас ожидает большая интрига - два года подряд на «трассе» первенствовали девочки. Сохранится ли эта традиция в этом году?», - говорит директор клуба Роландас Ярутис.



О гонке



Участники: зарегистрировать малыша на участие в гонке могут только совершеннолетние взрослые, являющиеся родителями ребёнка или его законно оформленными опекунами. Анкета



Дети, участвующие в гонке, в день соревнования должны быть в возрасте не менее 6 месяцев и не старше 12 месяцев (включительно).



Самым важным условием является то, что участники ещё не должны уметь ходить.



Время: 31 мая, онлайн. Информация о гонке будет обновляться, поэтому заинтересованные лица должны следить за новостями на сайте rytasvilnius.lt.



Трасса: участники должны преодолеть расстояние в 5 метров. Родители или опекуны смогут использовать различные предметы (брелки, игрушки и т. д.), чтобы привлечь внимание ребёнка. Два сопровождающих лица могут находиться на трассе вместе с участником.



Технические требования: пространство, которое может вместить 5-метровую дорожку (это может быть закрытая комната или открытое пространство), мобильное устройство, при помощи которого будет вестись съёмка, и подключение к интернету.



Регистрация: заполнить анкету нужно до 22 мая (включительно). Зарегистрированные участники получат всю информацию о ходе гонки. Количество участников ограничено. Участников «гонки» ждут призы клуба и его партнёров.«Гонка ползунков - одно из самых популярных мероприятий нашего клуба для самых маленьких, собиравшее семьи на баскетбольной арене. Нам было приятно видеть, что эти семьи остаются с баскетболом. Мы заметили, что баскетболистов «Ритаса» во время матчей часто поддерживает Хельга, победительница первой Гонки ползунков, устроенной «Ритасом».Потеряв возможность общаться с нашими фанатами напрямую, мы решили перенести это событие в виртуальное пространство, и надеемся, что это будет весёлое мероприятие. А в этом году нас ожидает большая интрига - два года подряд на «трассе» первенствовали девочки. Сохранится ли эта традиция в этом году?», - говорит директор клуба Роландас Ярутис.зарегистрировать малыша на участие в гонке могут только совершеннолетние взрослые, являющиеся родителями ребёнка или его законно оформленными опекунами. Анкета здесь ==>> Дети, участвующие в гонке, в день соревнования должны быть в возрасте не менее 6 месяцев и не старше 12 месяцев (включительно).Самым важным условием является то, что участники ещё не должны уметь ходить.31 мая, онлайн. Информация о гонке будет обновляться, поэтому заинтересованные лица должны следить за новостями на сайте rytasvilnius.lt.участники должны преодолеть расстояние в 5 метров. Родители или опекуны смогут использовать различные предметы (брелки, игрушки и т. д.), чтобы привлечь внимание ребёнка. Два сопровождающих лица могут находиться на трассе вместе с участником.пространство, которое может вместить 5-метровую дорожку (это может быть закрытая комната или открытое пространство), мобильное устройство, при помощи которого будет вестись съёмка, и подключение к интернету.Регистрация: заполнить анкету нужно до 22 мая (включительно). Зарегистрированные участники получат всю информацию о ходе гонки. Количество участников ограничено. Инф. «Обзора» Категории: спорт, общество, в странах Балтии Ключевые слова: Баскетбольный клуб, Гонка ползунков, «Ритас», гонка младенцев — статья прочитана 61 раз Комментарии