На поле приглашаются… 🔊 Воспроизвести Фото: lff.lt







Правительство Литвы на прошлой неделе разрешило с 30 мая возобновить спортивные соревнования без зрителей. Генеральный секретарь Литовской федерации футбола (ЛФФ) Эдгарас Станкявичюс, комментируя это решение, заявил, что высшая футбольная лига Литвы – Лига А - могла бы возобновить свои матчи с 30-31 мая.



«Думаю, что клубы не станут ждать и попытаются возобновить матчи уже в конце мая», - сказал он корреспонденту BNS.



Предположение генсека оказалось верным: в четверг на прошлой неделе по итогам заседания правления лиги было решено возобновить футбольное первенство с 30 мая.



Матчи в Лиге A Литвы были остановлены после того, как в середине марта был введён карантин. Удалось провести всего один тур. «Думаю, что клубы не станут ждать и попытаются возобновить матчи уже в конце мая», - сказал он корреспонденту BNS.Предположение генсека оказалось верным: в четверг на прошлой неделе по итогам заседания правления лиги было решено возобновить футбольное первенство с 30 мая.Матчи в Лиге A Литвы были остановлены после того, как в середине марта был введён карантин. Удалось провести всего один тур. По старому расписанию во втором туре должны были встретиться: «Жальгирис» – «Ритеряй», «Банга» - «Панявежис», «Судува» – «Кауно Жальгирис».



Напомним, что «Обзор», сообщая о письме ЛФФ, адресованном правительству Литвы, писал, что футболисты, прося разрешение на возобновление матчей, обещают вначале проводить матчи без зрителей. Позже, к 15 июня, руководство литовским футболом планирует просить у правительства разрешение на проведение матчей уже с участием зрителей, но не более 10% болельщиков от вместимости стадиона, а после 15 июня - 20%, обеспечивая 10 кв. м. метров на одного человека и расстояние в 2 метра между зрителями на трибунах.



Впрочем, если в футбольном сообществе будут зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, то тут же вся команда с заражённым или заражёнными будет изолирована до окончания инкубационного периода.



КСТАТИ О СЛУХАХ



На фоне сообщений о том, что литовский футбол возвращается на поля, особый интерес у болельщиков вызвала информация о том, что литовскими стадионами хотят воспользоваться и латвийские мастера кожаного мяча, поскольку правительство Латвии пока не спешит им давать добро на рестарт.



Сообщалось также, что латвийские футболисты готов играть и в Эстонии, пока правительство определяется с решением.



Однако, руководители ЛФФ охладили пыл поклонников латвийского футбола, заявив, что никаких переговоров с представителями Латвии на сей счёт не ведётся.



«К нам по этому поводу никто из Латвии не обращался», - заявил Эдгарас Станкявичюс.



КСТАТИ О МАСШТАБАХ



«Обзор» уже сообщал о том, что первенство литовской Лиги А является самым маленьким в Европе национальным чемпионатом.



А недавно Международный центр спортивных исследований (CIES) подсчитал, сколько футболистов было задействовано в матчах высших лиг 93-х стран по всему миру в течение 2019 года.



Согласно этому подсчёту, Литва и здесь держит печальную пальму первенства, если считать, в какой стране на поле выходило наименьшее количество мастеров кожаного спортивного снаряда.



Литва, где на бумаге числится 2,8 млн жителей, в прошлом сезоне показала 216 футболистов Лиги А. Рядом с Литвой оказались Молдавия (2,9 млн.; 225), Сингапур (5,5 млн.; 230), Ливия (6,6 млн.; 244), Азербайджан (10 млн.; 245).



При этом следует отметить, что в прошлом сезоне в высшей лиге Литвы играло 8 клубов, а нынче – 6. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, футбол, Лига А, чемпионат Литвы по футболу, зрители, карантин, коронавирус — статья прочитана 168 раз Комментарии