В Еврокомиссии связывают с Россией теории заговора о коронавирусе 🔊 Воспроизвести Протесты против ограничений, введенных из-за коронавируса, в Германии



Те, кто распространяют дезинформацию о коронавирусе, стремятся подорвать доверие общественности в ЕС к местным властям, считают во внешнеполитической службе Еврокомиссии, передает Те, кто распространяют дезинформацию о коронавирусе, стремятся подорвать доверие общественности в ЕС к местным властям, считают во внешнеполитической службе Еврокомиссии, передает DW По данным Еврокомиссии, распространению некоторых теорий заговора, касающихся коронавируса нового типа SARS-CoV-2, способствуют близкие к Кремлю источники. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано газете Bild am Sonntag. "Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые на государственном уровне источники - то есть близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ - продолжают распространять теории заговора и дезинформацию (касающуюся темы коронавируса. - Ред.) в ЕС и его странах-соседях", - приводит издание слова дипломата в воскресенье, 17 мая.



По его словам, цель этой кампании по дезинформации - подорвать доверие к Евросоюзу и входящим в него государствам, а также поставить под сомнение меры, к которым прибегают в Европе для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19.



Те, кто запускают подобные кампании, стремятся "подорвать доверие общественности к местным властям", подчеркнул Стано. По его мнению, в нынешней ситуации, вероятны "серьезные последствия для общественного здоровья". dw.com Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Еврокомиссия, контроль, фейки, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 197 раз Комментарии