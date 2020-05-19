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В Еврокомиссии связывают с Россией теории заговора о коронавирусе

Протесты против ограничений, введенных из-за коронавируса, в Германии


Те, кто распространяют дезинформацию о коронавирусе, стремятся подорвать доверие общественности в ЕС к местным властям, считают во внешнеполитической службе Еврокомиссии, передает DW.
По данным Еврокомиссии, распространению некоторых теорий заговора, касающихся коронавируса нового типа SARS-CoV-2, способствуют близкие к Кремлю источники. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано газете Bild am Sonntag. "Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые на государственном уровне источники - то есть близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ - продолжают распространять теории заговора и дезинформацию (касающуюся темы коронавируса. - Ред.) в ЕС и его странах-соседях", - приводит издание слова дипломата в воскресенье, 17 мая.

По его словам, цель этой кампании по дезинформации - подорвать доверие к Евросоюзу и входящим в него государствам, а также поставить под сомнение меры, к которым прибегают в Европе для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Те, кто запускают подобные кампании, стремятся "подорвать доверие общественности к местным властям", подчеркнул Стано. По его мнению, в нынешней ситуации, вероятны "серьезные последствия для общественного здоровья".
dw.com
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Еврокомиссия, контроль, фейки, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 19 мая, 10:00

Комментарии

Тимур
19 мая, 13:26
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Коронавирус это международный картельный сговор.
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