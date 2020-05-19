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Минобороны Литвы: пандемия еще раз показала необходимость поддерживать готовность ВС

Министр обороны Литвы Раймондас Кароблис


Пандемия коронавируса еще раз показала необходимость поддерживать готовность вооруженных сил (ВС), говорит министр обороны Литвы Раймундас Кароблис после видеоконференции с коллегами из стран Балтии.

Р. Кароблис в понедельник участвовал в видеоконференции министров обороны, во время которой вместе с министрами Эстонии и Латвии обсудил влияние коронавируса COVID-19 на оборонные мощности и оборонную готовность, повестку дня НАТО и Евросоюза (ЕС), совместные проекты Балтийских стран в области обороны.

"Пандемия COVID-19 проявила кризис не только в здравоохранении, но и в безопасности, мы наблюдаем увеличение потока дезинформации и кибернетических атак. Во всех странах, включая Литву, ВС активно включились в управление коронавирусного кризиса, так что пандемия еще раз показала необходимость поддерживать готовность ВС", - сказал Р. Кароблис для пресс-релиза Министерства обороны.

Министр отмечает, что в таких обстоятельствах нужно и в дальнейшем сохранять финансирование обороны на уровне 2% валового внутреннего продукта.

По словам Р. Кароблиса, COVID-19 не изменил основные функции ВС Литвы и влияние на готовность армии минимально, армия оказывает "важную поддержку гражданским институциям в деле обуздания пандемии".
BNS
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, минобороны, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 185 раз
добавлена вчера, 18 мая, 20:00

Комментарии

Екатерина
18 мая, 20:41
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Тот случай когда фотография сказала всё за человека.
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