Минобороны Литвы: пандемия еще раз показала необходимость поддерживать готовность ВС 🔊 Воспроизвести Министр обороны Литвы Раймондас Кароблис



Пандемия коронавируса еще раз показала необходимость поддерживать готовность вооруженных сил (ВС), говорит министр обороны Литвы Раймундас Кароблис после видеоконференции с коллегами из стран Балтии.



Р. Кароблис в понедельник участвовал в видеоконференции министров обороны, во время которой вместе с министрами Эстонии и Латвии обсудил влияние коронавируса COVID-19 на оборонные мощности и оборонную готовность, повестку дня НАТО и Евросоюза (ЕС), совместные проекты Балтийских стран в области обороны.



"Пандемия COVID-19 проявила кризис не только в здравоохранении, но и в безопасности, мы наблюдаем увеличение потока дезинформации и кибернетических атак. Во всех странах, включая Литву, ВС активно включились в управление коронавирусного кризиса, так что пандемия еще раз показала необходимость поддерживать готовность ВС", - сказал Р. Кароблис для пресс-релиза Министерства обороны.



Министр отмечает, что в таких обстоятельствах нужно и в дальнейшем сохранять финансирование обороны на уровне 2% валового внутреннего продукта.



По словам Р. Кароблиса, COVID-19 не изменил основные функции ВС Литвы и влияние на готовность армии минимально, армия оказывает "важную поддержку гражданским институциям в деле обуздания пандемии". Пандемия коронавируса еще раз показала необходимость поддерживать готовность вооруженных сил (ВС), говорит министр обороны Литвы Раймундас Кароблис после видеоконференции с коллегами из стран Балтии.Р. Кароблис в понедельник участвовал в видеоконференции министров обороны, во время которой вместе с министрами Эстонии и Латвии обсудил влияние коронавируса COVID-19 на оборонные мощности и оборонную готовность, повестку дня НАТО и Евросоюза (ЕС), совместные проекты Балтийских стран в области обороны."Пандемия COVID-19 проявила кризис не только в здравоохранении, но и в безопасности, мы наблюдаем увеличение потока дезинформации и кибернетических атак. Во всех странах, включая Литву, ВС активно включились в управление коронавирусного кризиса, так что пандемия еще раз показала необходимость поддерживать готовность ВС", - сказал Р. Кароблис для пресс-релиза Министерства обороны.Министр отмечает, что в таких обстоятельствах нужно и в дальнейшем сохранять финансирование обороны на уровне 2% валового внутреннего продукта.По словам Р. Кароблиса, COVID-19 не изменил основные функции ВС Литвы и влияние на готовность армии минимально, армия оказывает "важную поддержку гражданским институциям в деле обуздания пандемии". BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, минобороны, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии