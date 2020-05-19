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Минобороны Литвы: пандемия еще раз показала необходимость поддерживать готовность ВС
Пандемия коронавируса еще раз показала необходимость поддерживать готовность вооруженных сил (ВС), говорит министр обороны Литвы Раймундас Кароблис после видеоконференции с коллегами из стран Балтии.
Р. Кароблис в понедельник участвовал в видеоконференции министров обороны, во время которой вместе с министрами Эстонии и Латвии обсудил влияние коронавируса COVID-19 на оборонные мощности и оборонную готовность, повестку дня НАТО и Евросоюза (ЕС), совместные проекты Балтийских стран в области обороны.
"Пандемия COVID-19 проявила кризис не только в здравоохранении, но и в безопасности, мы наблюдаем увеличение потока дезинформации и кибернетических атак. Во всех странах, включая Литву, ВС активно включились в управление коронавирусного кризиса, так что пандемия еще раз показала необходимость поддерживать готовность ВС", - сказал Р. Кароблис для пресс-релиза Министерства обороны.
Министр отмечает, что в таких обстоятельствах нужно и в дальнейшем сохранять финансирование обороны на уровне 2% валового внутреннего продукта.
По словам Р. Кароблиса, COVID-19 не изменил основные функции ВС Литвы и влияние на готовность армии минимально, армия оказывает "важную поддержку гражданским институциям в деле обуздания пандемии".
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, минобороны, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
Комментарии
Екатерина
18 мая, 20:41
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Тот случай когда фотография сказала всё за человека.
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