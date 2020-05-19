Шесть министров ИД осудили действия России в Крыму 🔊 Воспроизвести Крымские татары по прибытии в места депортации







Министр иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Грузии и Украины в совместном заявлении осудили советский режим за депортации крымских татар 76 лет назад и нынешние действия России на этом полуострове.



"76 лет назад, 18 мая 1944 года советский режим преступным образом выслал крымских татар с их исторической родины - Крыма - в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации (РФ)", - говорится в распространенном в понедельник заявлении.



В нем напоминается, что только в первые годы депортации умерла почти половина всех высланных крымских татар. До 1989 года им было запрещено вернуться на родину, в течение этого времени проводилась целевая языковая и культурная ассимиляция татар. Министр иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Грузии и Украины в совместном заявлении осудили советский режим за депортации крымских татар 76 лет назад и нынешние действия России на этом полуострове."76 лет назад, 18 мая 1944 года советский режим преступным образом выслал крымских татар с их исторической родины - Крыма - в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации (РФ)", - говорится в распространенном в понедельник заявлении.В нем напоминается, что только в первые годы депортации умерла почти половина всех высланных крымских татар. До 1989 года им было запрещено вернуться на родину, в течение этого времени проводилась целевая языковая и культурная ассимиляция татар.



"Не случайно Россия, прославляющая сталинский тоталитарный режим, продолжает свою преступную политику в XXI веке и временно оккупированном Крыму: она запретила деятельность представительного органа власти крымских татар (Меджлиса), проводит систематические репрессии, нарушает права человека, преследует крымских татар за сопротивление вооруженной агрессии России и действиям против суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.



Министры выражают поддержку борьбе сегодняшних крымских татар за свои права и подчеркивают, что поддерживают территориальную целостность Украины в признанных в международном масштабе границах, а также ее политическую независимость.



"Мы осуждаем агрессивную политику России в отношении Украины и новые репрессии против крымских татар", - говорится в заявлении глав МИД Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Грузии и Украины.



Министры призывают Россию прекратить нарушения основных прав человека, всесторонне провести в жизнь резолюцию Генеральной ассамблеи ООН "О положении в области прав человека в Автономной Республике Крым (Украина)" и выполнять требования международного сообщества о прекращении оккупационной политики в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.



После аннексии Россией Крыма шесть лет назад была запрещена ассамблея татарской диаспоры и телевизионные каналы, были задержаны и осуждены на тюремное заключение сотни активистов.



Более 10 тыс. проживавших там татар из-за преследований и репрессий были вынуждены переселиться из Крыма в Украину, сообщает BNS.



При этом агентство, как и многие политики Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Грузии и Украины, не упоминают о том, что Крым до 1954 года входил в состав РСФСР. Может быть, не упоминают потому, что тогда придётся оценивать законность передачи полуострова в состав Украинской ССР.



Далее: в информации BNS указывается, что более 10 тыс. проживавших там татар из-за преследований и репрессий были вынуждены переселиться из Крыма на Украину. Даже при том, что агентство не указывает источник, сообщивший, что именно 10 тысяч крымских татар уехало с полуострова, где после 2014 года "запрещена ассамблея татарской диаспоры и телевизионные каналы, были задержаны и осуждены на тюремное заключение сотни активистов", получается, что уехало порядка 2,3% представителей ущемляемого национального меньшинства (по данным Википедии за 2014 года, в Крыму в 2014 году проживало 232340 крымчан крымско-татарской национальности).











А это сегодняшний видеосюжет крымско-татарского телеканала "Миллет", работающего нынче в Крыму:







А это сегодняшний видеосюжет о том, что представители трёх конфессий Крыма говорили о дне депортации крымских татар в 1944 году:







А это сегодняшнее воспоминание Инает Рамазановой:







А это сообщение от апреля 2016 года о том, что "Миллет" начал работать через спутник и о том, 70% информации телеканала - на крымско-татарском языке:



"Трагедия крымских татар повторилась в 2014 году, когда РФ захватила и незаконно пыталась аннексировать Крым - неотъемлемую часть Украины", - утверждают министры ИД."Не случайно Россия, прославляющая сталинский тоталитарный режим, продолжает свою преступную политику в XXI веке и временно оккупированном Крыму: она запретила деятельность представительного органа власти крымских татар (Меджлиса), проводит систематические репрессии, нарушает права человека, преследует крымских татар за сопротивление вооруженной агрессии России и действиям против суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.Министры выражают поддержку борьбе сегодняшних крымских татар за свои права и подчеркивают, что поддерживают территориальную целостность Украины в признанных в международном масштабе границах, а также ее политическую независимость."Мы осуждаем агрессивную политику России в отношении Украины и новые репрессии против крымских татар", - говорится в заявлении глав МИД Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Грузии и Украины.Министры призывают Россию прекратить нарушения основных прав человека, всесторонне провести в жизнь резолюцию Генеральной ассамблеи ООН "О положении в области прав человека в Автономной Республике Крым (Украина)" и выполнять требования международного сообщества о прекращении оккупационной политики в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.После аннексии Россией Крыма шесть лет назад была запрещена ассамблея татарской диаспоры и телевизионные каналы, были задержаны и осуждены на тюремное заключение сотни активистов.Более 10 тыс. проживавших там татар из-за преследований и репрессий были вынуждены переселиться из Крыма в Украину, сообщает BNS.При этом агентство, как и многие политики Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Грузии и Украины, не упоминают о том, что Крым до 1954 года входил в состав РСФСР. Может быть, не упоминают потому, что тогда придётся оценивать законность передачи полуострова в состав Украинской ССР.Далее: в информации BNS указывается, что более 10 тыс. проживавших там татар из-за преследований и репрессий были вынуждены переселиться из Крыма на Украину. Даже при том, что агентство не указывает источник, сообщивший, что именно 10 тысяч крымских татар уехало с полуострова, где после 2014 года "запрещена ассамблея татарской диаспоры и телевизионные каналы, были задержаны и осуждены на тюремное заключение сотни активистов", получается, что уехало порядка 2,3% представителей ущемляемого национального меньшинства (по данным Википедии за 2014 года, в Крыму в 2014 году проживало 232340 крымчан крымско-татарской национальности).А это сегодняшний видеосюжет крымско-татарского телеканала "Миллет", работающего нынче в Крыму:А это сегодняшний видеосюжет о том, что представители трёх конфессий Крыма говорили о дне депортации крымских татар в 1944 году:А это сегодняшнее воспоминание Инает Рамазановой:А это сообщение от апреля 2016 года о том, что "Миллет" начал работать через спутник и о том, 70% информации телеканала - на крымско-татарском языке: Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, общество, в России, история Ключевые слова: татары, депортация, Крым, крымские татары — статья прочитана 261 раз Комментарии