Авиасообщение между Литвой и Грузией может быть возобновлено с июля 🔊 Воспроизвести



Вильнюс и Тбилиси рассматривают возможность с 1 июля возобновить авиасообщение между странами.



Такую возможность в понедельник обсудили министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич и министр экономики и устойчивого развития Натела Турнава, сообщило Минтранспорта.



Грузия - одно из самых популярных направлений туризма у жителей Литвы, а туризм - одна из важнейших составляющих экономики Грузии.



Правительства Литвы, Латвии и Эстонии на прошлой неделе сняли все ограничения с передвижения между этими странами для их жителей.



С апреля планировалось начать прямые полеты на летний сезон из Вильнюса в Тбилиси, однако эти планы пришлось отозвать из-за пандемии коронавируса. Самолеты авиакомпании Wizz Air раньше летали из Вильнюса в Кутаиси. Вильнюс и Тбилиси рассматривают возможность с 1 июля возобновить авиасообщение между странами.Такую возможность в понедельник обсудили министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич и министр экономики и устойчивого развития Натела Турнава, сообщило Минтранспорта.Грузия - одно из самых популярных направлений туризма у жителей Литвы, а туризм - одна из важнейших составляющих экономики Грузии.Правительства Литвы, Латвии и Эстонии на прошлой неделе сняли все ограничения с передвижения между этими странами для их жителей.С апреля планировалось начать прямые полеты на летний сезон из Вильнюса в Тбилиси, однако эти планы пришлось отозвать из-за пандемии коронавируса. Самолеты авиакомпании Wizz Air раньше летали из Вильнюса в Кутаиси. BNS Категории: общество, в Европе Ключевые слова: Грузия, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 193 раза Комментарии