На Украине призвали переименовать страну в Русь 🔊 Воспроизвести



Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Facеbook выступил за идею переименовать Украину в Русь, сообщает



Он подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, который до и после своего избрания на пост главы государства обещал перемены и переезд органов власти в новое здание.



«Еще год назад нынешний гетман, как ребенок почти непорочного политического зачатия, хотел всё изменить, даже место своего дворца. Но он не нашел ничего лучше музея Ленина — тот, который сегодня именуется Украинский дом. И какая-то высшая сила его к Ленину не пустила», — написал Федур.



Федур также выразил мнение, что этот «адский круг» будет продолжаться, если его не разорвать.



«Я должен признать, что правы те, кто хочет переоснования украинского государства, создания настоящего с названием Русь», — отметил Федур. Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Facеbook выступил за идею переименовать Украину в Русь, сообщает ГАЗЕТА Он подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, который до и после своего избрания на пост главы государства обещал перемены и переезд органов власти в новое здание.«Еще год назад нынешний гетман, как ребенок почти непорочного политического зачатия, хотел всё изменить, даже место своего дворца. Но он не нашел ничего лучше музея Ленина — тот, который сегодня именуется Украинский дом. И какая-то высшая сила его к Ленину не пустила», — написал Федур.Федур также выразил мнение, что этот «адский круг» будет продолжаться, если его не разорвать.«Я должен признать, что правы те, кто хочет переоснования украинского государства, создания настоящего с названием Русь», — отметил Федур. gazeta.ru Категории: политика, общество, история Ключевые слова: государство, переименование, Русь География: Украина — статья прочитана 31 раз Комментарии