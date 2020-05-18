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На Украине призвали переименовать страну в Русь



Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Facеbook выступил за идею переименовать Украину в Русь, сообщает ГАЗЕТА.

Он подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, который до и после своего избрания на пост главы государства обещал перемены и переезд органов власти в новое здание.

«Еще год назад нынешний гетман, как ребенок почти непорочного политического зачатия, хотел всё изменить, даже место своего дворца. Но он не нашел ничего лучше музея Ленина — тот, который сегодня именуется Украинский дом. И какая-то высшая сила его к Ленину не пустила», — написал Федур.

Федур также выразил мнение, что этот «адский круг» будет продолжаться, если его не разорвать.

«Я должен признать, что правы те, кто хочет переоснования украинского государства, создания настоящего с названием Русь», — отметил Федур.
gazeta.ru
Категории: политика, общество, история
Ключевые слова: государство, переименование, Русь
География: Украина
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добавлена сегодня, 18 мая, 18:00

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