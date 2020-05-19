Сезон гриппа в Литве закончился, но заболеваемость немного выросла – НЦОЗ 🔊 Воспроизвести



На прошлой неделе в Литве закончился сезон гриппа, но заболеваемость гриппом и острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) немного выросла, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



На минувшей неделе общий показатель заболеваемости гриппом и ОРЗ в стране составлял 8,1 случая на 10 тыс. жителей, а неделей раньше – 7,8 случая на 10 тыс. жителей.



Как сообщается, за последние три недели госпитализированных из-за гриппа не было. Случаев гриппа и ОРЗ на прошлой неделе больше было зарегистрировано среди взрослых (1680 случаев), чем среди детей (574).



Как отмечает НЦОЗ, в этот сезон гриппа, то есть с октября прошлого года, из-за гриппа и вызванных им осложнений скончалось 11 человек.



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В ставшей очагом коронавируса Вильнюсской клинической больнице умерло в общей сложности семь зараженных этой инфекцией пациентов. Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) утверждает, что в связи с ситуацией в этой больнице в понедельник обратится в прокуратуру. На прошлой неделе в Литве закончился сезон гриппа, но заболеваемость гриппом и острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) немного выросла, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).На минувшей неделе общий показатель заболеваемости гриппом и ОРЗ в стране составлял 8,1 случая на 10 тыс. жителей, а неделей раньше – 7,8 случая на 10 тыс. жителей.Как сообщается, за последние три недели госпитализированных из-за гриппа не было. Случаев гриппа и ОРЗ на прошлой неделе больше было зарегистрировано среди взрослых (1680 случаев), чем среди детей (574).Как отмечает НЦОЗ, в этот сезон гриппа, то есть с октября прошлого года, из-за гриппа и вызванных им осложнений скончалось 11 человек.* * *В ставшей очагом коронавируса Вильнюсской клинической больнице умерло в общей сложности семь зараженных этой инфекцией пациентов. Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) утверждает, что в связи с ситуацией в этой больнице в понедельник обратится в прокуратуру. "Зарегистрировано в общей сложности семь смертельных случаев. Умерли пациенты из Отделения внутренних болезней. Все они умерли в клинике Сантарос", - сказала на пресс-конференции в понедельник заведующая Отдела управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.



"В общей сложности умерло 33% пациентов, заболевших (коронавирйсом - ред.) в Вильнюсской городской клинической больнице", - добавила она.



По словам представителя НЦОЗ, в связи с ситуацией в больнице разосланы письма в Инспекцию по труду, Аккредитационную службу, готовится обращение к прокуратуру.



"Готовится письмо в Генпрокуратуру, которое будет отправлено сегодня", - сказала Г. Мегелинскене.



За выходные в больнице установлено пять новых случаев заражения. Сейчас болеют 15 сотрудников больницы и 21 пациент из Отделения внутренних болезней и Отделения интенсивной терапии.



Зарегистрировано девять связанных с этим очагом случаев.



НЦОЗ на прошлой неделе предписал больнице срочно проверить на вирус всех сотрудников, некоторых медиков центр опросил по телефону.



По словам Г. Мегелинскене, пообщавшиеся с НЦОЗ медики сказали, что работают в нескольких отделениях сразу, формируются смены со слишком большой численностью персонала, что они сталкиваются с давлением, испытывают страх и неизвестность. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: грипп, школы, эпидемия, умершие География: Литва — статья прочитана 63 раза Комментарии