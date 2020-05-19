Сезон гриппа в Литве закончился, но заболеваемость немного выросла – НЦОЗ

На прошлой неделе в Литве закончился сезон гриппа, но заболеваемость гриппом и острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) немного выросла, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
На минувшей неделе общий показатель заболеваемости гриппом и ОРЗ в стране составлял 8,1 случая на 10 тыс. жителей, а неделей раньше – 7,8 случая на 10 тыс. жителей.
Как сообщается, за последние три недели госпитализированных из-за гриппа не было. Случаев гриппа и ОРЗ на прошлой неделе больше было зарегистрировано среди взрослых (1680 случаев), чем среди детей (574).
Как отмечает НЦОЗ, в этот сезон гриппа, то есть с октября прошлого года, из-за гриппа и вызванных им осложнений скончалось 11 человек.
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В ставшей очагом коронавируса Вильнюсской клинической больнице умерло в общей сложности семь зараженных этой инфекцией пациентов. Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) утверждает, что в связи с ситуацией в этой больнице в понедельник обратится в прокуратуру.
"Зарегистрировано в общей сложности семь смертельных случаев. Умерли пациенты из Отделения внутренних болезней. Все они умерли в клинике Сантарос", - сказала на пресс-конференции в понедельник заведующая Отдела управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.
"В общей сложности умерло 33% пациентов, заболевших (коронавирйсом - ред.) в Вильнюсской городской клинической больнице", - добавила она.
По словам представителя НЦОЗ, в связи с ситуацией в больнице разосланы письма в Инспекцию по труду, Аккредитационную службу, готовится обращение к прокуратуру.
"Готовится письмо в Генпрокуратуру, которое будет отправлено сегодня", - сказала Г. Мегелинскене.
За выходные в больнице установлено пять новых случаев заражения. Сейчас болеют 15 сотрудников больницы и 21 пациент из Отделения внутренних болезней и Отделения интенсивной терапии.
Зарегистрировано девять связанных с этим очагом случаев.
НЦОЗ на прошлой неделе предписал больнице срочно проверить на вирус всех сотрудников, некоторых медиков центр опросил по телефону.
По словам Г. Мегелинскене, пообщавшиеся с НЦОЗ медики сказали, что работают в нескольких отделениях сразу, формируются смены со слишком большой численностью персонала, что они сталкиваются с давлением, испытывают страх и неизвестность.
"В общей сложности умерло 33% пациентов, заболевших (коронавирйсом - ред.) в Вильнюсской городской клинической больнице", - добавила она.
По словам представителя НЦОЗ, в связи с ситуацией в больнице разосланы письма в Инспекцию по труду, Аккредитационную службу, готовится обращение к прокуратуру.
"Готовится письмо в Генпрокуратуру, которое будет отправлено сегодня", - сказала Г. Мегелинскене.
За выходные в больнице установлено пять новых случаев заражения. Сейчас болеют 15 сотрудников больницы и 21 пациент из Отделения внутренних болезней и Отделения интенсивной терапии.
Зарегистрировано девять связанных с этим очагом случаев.
НЦОЗ на прошлой неделе предписал больнице срочно проверить на вирус всех сотрудников, некоторых медиков центр опросил по телефону.
По словам Г. Мегелинскене, пообщавшиеся с НЦОЗ медики сказали, что работают в нескольких отделениях сразу, формируются смены со слишком большой численностью персонала, что они сталкиваются с давлением, испытывают страх и неизвестность.