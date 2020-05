Загрузка... Кроссовки Джордана ушли с молотка за более полумиллиона долларов 🔊 Воспроизвести REUTERS Image caption Майкл Джордан выступал в своем первом сезоне в составе Chicago Bulls в кроссовках Nike Air Jordan 1s



Кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана с его автографом были проданы за рекордные 560 тыс. долларов на онлайн-аукционе Sotheby's, сообщает



Предполагалось, что кроссовки Nike Air Jordan 1s, в которых "его воздушество" (как прозвали спортсмена фанаты) выступал в своем первом сезоне в составе Chicago Bulls, уйдут с молотка за 100-150 тыс. долларов. Кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана с его автографом были проданы за рекордные 560 тыс. долларов на онлайн-аукционе Sotheby's, сообщает ВВС Предполагалось, что кроссовки Nike Air Jordan 1s, в которых "его воздушество" (как прозвали спортсмена фанаты) выступал в своем первом сезоне в составе Chicago Bulls, уйдут с молотка за 100-150 тыс. долларов.



Отмечается, что 10 участников аукциона находились в шести странах на четырех континентах.



Ранее рекордсменом по вырученной сумме были кроссовки Nike Moon Shoes, созданные в 1972 году для олимпийской сборной США одним из основателей Nike Биллом Бауэрманом. Всего было выпущено 12 пар этой беговой обуви. Редкие кроссовки были проданы в июле 2019 года за 437 500 долларов.



Примечательно, что левая и правая кроссовки Джордана были разного размера - 46 и 47 соответственно. На продажу их выставил основатель музея кроссовок Shoezeum в Лас-Вегасе Джордан Геллер.



Майкл Джордан считается лучшим баскетболистом в истории



Интерес к аукциону был подогрет документальным сериалом "Последний танец" (The Last Dance), появившемся в стриминговом сервисе Netflix. Он посвящен команде Chicago Bulls и рассказывает о закулисной жизни спортсменов в сезоне 1997-98 года, когда Джордан и его партнеры по команде боролись за шестой титул лучшей команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).



Создатели сериала не оставляют ни капли сомнения, что главным компонентом успеха Chicago Bulls стал талант и преданность игре Майкла Джордана. В одной из серий рассказывается, что баскетболист подписал договор с Nike о производстве линии обуви и одежды Air Jordan в 1984 году и с первого сезона выступал в кроссовках собственной линии.



Как пишет CNN, ссылаясь на сайт Stockx - онлайн-площадку по продаже и покупке обуви и одежды, в период с 1 января и до премьеры сериала, состоявшейся 18 апреля, было продано 217 пар Air Jordan 1 'Chicago' 2015 года выпуска, а средняя цена за них составила 925 долларов.



В 2015 году благодаря удачным инвестициям, в частности, в команду Charlotte Hornets, и спонсорским контрактам с известными брендами Джордан стал миллиардером, а сейчас, по информации Forbes, его состояние оценивается в 2,1 млрд долларов.



Издание отмечает, что за свою карьеру он заработал 90 млн долларов в качестве игрока, но еще 1,7 млрд долларов ему принесли контракты с корпоративными партнерами. "Стоимость подскочила на 300 тыс. долларов за последние 20 минут торгов, и пара кроссовок была продана за сумму, в 3,5 раза превышающую верхнюю предварительную оценку 150 тыс. долларов", - говорится в пресс-релизе аукционного дома.Отмечается, что 10 участников аукциона находились в шести странах на четырех континентах.Ранее рекордсменом по вырученной сумме были кроссовки Nike Moon Shoes, созданные в 1972 году для олимпийской сборной США одним из основателей Nike Биллом Бауэрманом. Всего было выпущено 12 пар этой беговой обуви. Редкие кроссовки были проданы в июле 2019 года за 437 500 долларов.Примечательно, что левая и правая кроссовки Джордана были разного размера - 46 и 47 соответственно. На продажу их выставил основатель музея кроссовок Shoezeum в Лас-Вегасе Джордан Геллер.Интерес к аукциону был подогрет документальным сериалом "Последний танец" (The Last Dance), появившемся в стриминговом сервисе Netflix. Он посвящен команде Chicago Bulls и рассказывает о закулисной жизни спортсменов в сезоне 1997-98 года, когда Джордан и его партнеры по команде боролись за шестой титул лучшей команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).Создатели сериала не оставляют ни капли сомнения, что главным компонентом успеха Chicago Bulls стал талант и преданность игре Майкла Джордана. В одной из серий рассказывается, что баскетболист подписал договор с Nike о производстве линии обуви и одежды Air Jordan в 1984 году и с первого сезона выступал в кроссовках собственной линии.Как пишет CNN, ссылаясь на сайт Stockx - онлайн-площадку по продаже и покупке обуви и одежды, в период с 1 января и до премьеры сериала, состоявшейся 18 апреля, было продано 217 пар Air Jordan 1 'Chicago' 2015 года выпуска, а средняя цена за них составила 925 долларов.В 2015 году благодаря удачным инвестициям, в частности, в команду Charlotte Hornets, и спонсорским контрактам с известными брендами Джордан стал миллиардером, а сейчас, по информации Forbes, его состояние оценивается в 2,1 млрд долларов.Издание отмечает, что за свою карьеру он заработал 90 млн долларов в качестве игрока, но еще 1,7 млрд долларов ему принесли контракты с корпоративными партнерами. Загрузка... bbc.com Категории: общество, спорт, в мире, история Ключевые слова: баскетбол, аукцион, Джордан, кроссовки — статья прочитана 101 раз Комментарии