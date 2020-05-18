Умерло семь зараженных коронавирусом пациентов Вильнюсской клинической больницы 🔊 Воспроизвести



В ставшей очагом коронавируса Вильнюсской клинической больнице умерло в общей сложности семь зараженных этой инфекцией пациентов. Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) утверждает, что в связи с ситуацией в этой больнице в понедельник обратится в прокуратуру.



"Зарегистрировано в общей сложности семь смертельных случаев. Умерли пациенты из Отделения внутренних болезней. Все они умерли в клинике Сантарос", - сказала на пресс-конференции в понедельник заведующая Отдела управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.



"В общей сложности умерло 33% пациентов, заболевших (коронавирйсом - ред.) в Вильнюсской городской клинической больнице", - добавила она.



По словам представителя НЦОЗ, в связи с ситуацией в больнице разосланы письма в Инспекцию по труду, Аккредитационную службу, готовится обращение к прокуратуру. В ставшей очагом коронавируса Вильнюсской клинической больнице умерло в общей сложности семь зараженных этой инфекцией пациентов. Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) утверждает, что в связи с ситуацией в этой больнице в понедельник обратится в прокуратуру."Зарегистрировано в общей сложности семь смертельных случаев. Умерли пациенты из Отделения внутренних болезней. Все они умерли в клинике Сантарос", - сказала на пресс-конференции в понедельник заведующая Отдела управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене."В общей сложности умерло 33% пациентов, заболевших (коронавирйсом - ред.) в Вильнюсской городской клинической больнице", - добавила она.По словам представителя НЦОЗ, в связи с ситуацией в больнице разосланы письма в Инспекцию по труду, Аккредитационную службу, готовится обращение к прокуратуру.



За выходные в больнице установлено пять новых случаев заражения. Сейчас болеют 15 сотрудников больницы и 21 пациент из Отделения внутренних болезней и Отделения интенсивной терапии.



Зарегистрировано девять связанных с этим очагом случаев.



НЦОЗ на прошлой неделе предписал больнице срочно проверить на вирус всех сотрудников, некоторых медиков центр опросил по телефону.



По словам Г. Мегелинскене, пообщавшиеся с НЦОЗ медики сказали, что работают в нескольких отделениях сразу, формируются смены со слишком большой численностью персонала, что они сталкиваются с давлением, испытывают страх и неизвестность.



"Готовится письмо в Генпрокуратуру, которое будет отправлено сегодня", - сказала Г. Мегелинскене.За выходные в больнице установлено пять новых случаев заражения. Сейчас болеют 15 сотрудников больницы и 21 пациент из Отделения внутренних болезней и Отделения интенсивной терапии.Зарегистрировано девять связанных с этим очагом случаев.НЦОЗ на прошлой неделе предписал больнице срочно проверить на вирус всех сотрудников, некоторых медиков центр опросил по телефону.По словам Г. Мегелинскене, пообщавшиеся с НЦОЗ медики сказали, что работают в нескольких отделениях сразу, формируются смены со слишком большой численностью персонала, что они сталкиваются с давлением, испытывают страх и неизвестность. BNS Категории: общество, в странах Балтии, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 210 раз Комментарии