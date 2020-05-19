Польша продлила контроль внутренних границ, напоминает СОГГЛ 🔊 Воспроизвести



Польша до 12 июня продлила контроль внутренних границ Евросоюза (ЕС) с Литвой, Германией, Чехией и Словакией.



"Это означает, что польские пограничники по-прежнему будут проверять личные документы прибывающих в их страну, а тем, кто едет в Польшу, придется соблюдать действующие внутри страны запреты и ограничения", - говорится в сообщении Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).



Транзит иностранцев через территорию Польши по-прежнему будет запрещен.



Исключение распространяется только на водителей грузовых коммерческих рейсов и их транспортные средства.



СОГГЛ напоминает, что с 11 мая из Литвы в Польшу можно ехать по работе, бизнесу или учебе. К таким лицам не применяется требование 14-дневной изоляции.



Польским пограничникам нужно предъявить документы, подтверждающие причины поездки.



Окончательное решение о разрешении на въезд в Польшу принимают польские пограничники. Польша до 12 июня продлила контроль внутренних границ Евросоюза (ЕС) с Литвой, Германией, Чехией и Словакией."Это означает, что польские пограничники по-прежнему будут проверять личные документы прибывающих в их страну, а тем, кто едет в Польшу, придется соблюдать действующие внутри страны запреты и ограничения", - говорится в сообщении Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).Транзит иностранцев через территорию Польши по-прежнему будет запрещен.Исключение распространяется только на водителей грузовых коммерческих рейсов и их транспортные средства.СОГГЛ напоминает, что с 11 мая из Литвы в Польшу можно ехать по работе, бизнесу или учебе. К таким лицам не применяется требование 14-дневной изоляции.Польским пограничникам нужно предъявить документы, подтверждающие причины поездки.Окончательное решение о разрешении на въезд в Польшу принимают польские пограничники. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Польша — статья прочитана 210 раз Комментарии