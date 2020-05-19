Для смячгения урона от пандемии будет дополнительно трудоустроено 200 психологов - премьер Литвы 🔊 Воспроизвести



Литовский Комитет по управлению ситуацией с COVID-19 в понедельник утвердил меры, направленные на смягчение долгосрочных негативных последствий пандемии для психического здоровья людей.



Планируется расширить доступность психологических консультаций и дополнительно трудоустроить более 200 психологов, сообщил премьер Литвы Саулюс Сквернялис в своем фейсбуке.



"Будем укреплять линии эмоциональной помощи - и для детей, и для сеньоров, и для других групп. Будем создавать региональные команды быстрого реагирования", - пишет премьер.



Карантин в Литве продлен до 31 мая. Литовский Комитет по управлению ситуацией с COVID-19 в понедельник утвердил меры, направленные на смягчение долгосрочных негативных последствий пандемии для психического здоровья людей.Планируется расширить доступность психологических консультаций и дополнительно трудоустроить более 200 психологов, сообщил премьер Литвы Саулюс Сквернялис в своем фейсбуке."Будем укреплять линии эмоциональной помощи - и для детей, и для сеньоров, и для других групп. Будем создавать региональные команды быстрого реагирования", - пишет премьер.Карантин в Литве продлен до 31 мая. BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: премьер, контроль, психологи, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 194 раза Комментарии