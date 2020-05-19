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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Для смячгения урона от пандемии будет дополнительно трудоустроено 200 психологов - премьер Литвы
Литовский Комитет по управлению ситуацией с COVID-19 в понедельник утвердил меры, направленные на смягчение долгосрочных негативных последствий пандемии для психического здоровья людей.
Планируется расширить доступность психологических консультаций и дополнительно трудоустроить более 200 психологов, сообщил премьер Литвы Саулюс Сквернялис в своем фейсбуке.
"Будем укреплять линии эмоциональной помощи - и для детей, и для сеньоров, и для других групп. Будем создавать региональные команды быстрого реагирования", - пишет премьер.
Карантин в Литве продлен до 31 мая.
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: премьер, контроль, психологи, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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