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Для смячгения урона от пандемии будет дополнительно трудоустроено 200 психологов - премьер Литвы



Литовский Комитет по управлению ситуацией с COVID-19 в понедельник утвердил меры, направленные на смягчение долгосрочных негативных последствий пандемии для психического здоровья людей.

Планируется расширить доступность психологических консультаций и дополнительно трудоустроить более 200 психологов, сообщил премьер Литвы Саулюс Сквернялис в своем фейсбуке.

"Будем укреплять линии эмоциональной помощи - и для детей, и для сеньоров, и для других групп. Будем создавать региональные команды быстрого реагирования", - пишет премьер.

Карантин в Литве продлен до 31 мая.
BNS
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: премьер, контроль, психологи, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 мая, 11:20

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