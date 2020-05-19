В Клайпеде – новый груз Новатэка 🔊 Воспроизвести



В понедельник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл новый небольшой груз с газом российской компании "Новатэк".



Оператор ТСПГ Klaipedos nafta информировал BNS, что газовоз Coral Favia доставил около 10 тыс. кубометров газа.



Это уже 33-ий такой газовоз в этом газовом году. По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, судно прибыло из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка".



С октября прошлого года также прибыли и 12 крупных газовозов с грузом СПГ норвежской компании Equinor (в среднем по 138 тыс. кубометров), а также два крупных газовоза из США.



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В Клайпедский порт в конце этой недели должен прийти новый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США. Это уже второй такой груз в мае и третий в этом газовом году. В понедельник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл новый небольшой груз с газом российской компании "Новатэк".Оператор ТСПГ Klaipedos nafta информировал BNS, что газовоз Coral Favia доставил около 10 тыс. кубометров газа.Это уже 33-ий такой газовоз в этом газовом году. По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, судно прибыло из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка".С октября прошлого года также прибыли и 12 крупных газовозов с грузом СПГ норвежской компании Equinor (в среднем по 138 тыс. кубометров), а также два крупных газовоза из США.* * *В Клайпедский порт в конце этой недели должен прийти новый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США. Это уже второй такой груз в мае и третий в этом газовом году. "Намечается, что в субботу в Клайпедский порт придет газовоз Energy Liberty, он везет около 155 тыс. кубометров СПГ (...) Груз идет из США", - прокомментировал BNS оператор терминала СПГ Klaipedos nafta.



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, судно Energy Liberty под флагом Японии идет с терминала экспорта СПГ Sabine Pass, который находится в управлении американской компании Cheniere Energy.



Неделю назад в Клайпеду пришел четвертый за его историю и второй в этом газовом году груз СПГ из США. Газовоз Sestao Knutsen пришел из Фрипорта (США), где действует терминал Freeport LNG.



Первый груз СПГ из США пришел в Литву в августе 2017 года, тогда газ был приобретен у предприятия Cheniere Marketing International компании Cheniere Energy. Газ тоже был доставлен с терминала Sabine Pass. BNS Категории: экономика Ключевые слова: газ, планы, цена, поставки, ТСПГ, содержание, Новатэк География: Литва — статья прочитана 203 раза Комментарии