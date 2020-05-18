Глава Минюста: на выборах в сейм Литвы можно продлить досрочное голосование 🔊 Воспроизвести



С учетом риска коронавируса на парламентских выборах в Литве планируется продлить срок, во время которого можно будет голосовать досрочно или на дому, также рассматривается возможность увеличения числа мест голосования, сообщил в понедельник министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.



Такое предложение в понедельник было одобрено на неформальном совещании членов Кабмина.



"Мы подготовим проект закона о продлении периода досрочного голосования с тем, чтобы люди не сконцентрировались в два дня, также будет увеличено время голосования на дому. При потребности, мы предложим расширить количество мест для голосования", – сообщил министр BNS в понедельник.



Он утверждает, что Главную избирательную комиссия (ГИК) обяжут обеспечить средствами защиты каждого избирателя, идущего голосовать. С учетом риска коронавируса на парламентских выборах в Литве планируется продлить срок, во время которого можно будет голосовать досрочно или на дому, также рассматривается возможность увеличения числа мест голосования, сообщил в понедельник министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.Такое предложение в понедельник было одобрено на неформальном совещании членов Кабмина."Мы подготовим проект закона о продлении периода досрочного голосования с тем, чтобы люди не сконцентрировались в два дня, также будет увеличено время голосования на дому. При потребности, мы предложим расширить количество мест для голосования", – сообщил министр BNS в понедельник.Он утверждает, что Главную избирательную комиссия (ГИК) обяжут обеспечить средствами защиты каждого избирателя, идущего голосовать. По словам министра, члены правительства не одобрили предложение ГИК расширить круг лиц, которые смогут голосовать на дому.



Сейчас закон о парламентских выборах предусматривает, что голосовать на дому могут люди 70 лет и старше, люди с недугами, временно нетрудоспособные, если по состоянию своего здоровья они не могут прибыть на избирательный участок.



По словам министра юстиции, ГИК предлагала разрешить голосовать на дому людям из группы риска коронавируса, но члены правительства усматривают в этом слишком много рисков в свете прозрачности и безопасности голосования.



"Не следует выделять определенные группы, ведь бывает много жалоб по поводу голосования на дому. Кроме того, это предложение ГИК немного нелогичное, поскольку при голосовании на дому в дом, или в квартиру должны зайти наблюдатели, и это менее безопасно, чем, если люди сами пойдут голосовать прямо на участки", – считает Э. Янкявичюс.



Окончательное решение об изменении порядка выборов должен будет принять сейм.



Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, голосование, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 76 раз Комментарии