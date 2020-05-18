Загрузка... Папа Иоанн Павел II показал всему миру, что признает Литву – премьер 🔊 Воспроизвести



Папа Иоанн Павел II показал всему миру, что признает Литву, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис в 100-летний юбилей рождения Кароля Войтылы.



В заявлении, распространенном по случаю юбилея, литовский премьер отмечает, Иоанн Павел особо дорог жителям Литвы – это первый папа, посетивший Литву и показавший всему миру, что признает государство, недавно восстановившие независимость.



"Духовная связь Св. Иоанна Павла II с Вильнюсом, призыв духовно и исторически восстановить свою Родину, свою жизнь, свою литовскую и христианскую идентичность, добиваться справедливости и помнить, что свобода неотделима от ответственности, усилий развития диалога различных культур и религий всегда будет придавать нам силы как пример, вдохновляющий надежду", – говорится в заявлении премьера. Папа Иоанн Павел II показал всему миру, что признает Литву, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис в 100-летний юбилей рождения Кароля Войтылы.В заявлении, распространенном по случаю юбилея, литовский премьер отмечает, Иоанн Павел особо дорог жителям Литвы – это первый папа, посетивший Литву и показавший всему миру, что признает государство, недавно восстановившие независимость."Духовная связь Св. Иоанна Павла II с Вильнюсом, призыв духовно и исторически восстановить свою Родину, свою жизнь, свою литовскую и христианскую идентичность, добиваться справедливости и помнить, что свобода неотделима от ответственности, усилий развития диалога различных культур и религий всегда будет придавать нам силы как пример, вдохновляющий надежду", – говорится в заявлении премьера. Глава правительства подчеркивает, что в мировой истории Иоанн Павел II останется деятелем, который внес существенный вклад в крах тоталитарных режимов, отмечает его вклад в сближение Литвы с соседней Польшей.



В Литве этот год объявлен годом Святого Иоанн Павла II, однако по причине карантина было решено отказаться от основной части запланированных мероприятий – всех, которые были связаны со скоплением людей.



Также запланирован выпуск специальной почтовой марки, посвященной Иоанну Павлу II и монеты, посвященной Горе крестов, состоятся передачи и публикации на Литовском радио и телевидении LRT.



Святой Иоанн Павел II родился 18 мая 1920 года, а скончался 2 апреля 2005 года. Загрузка... BNS Категории: общество, культура, в мире, история Ключевые слова: визит, признание, Папа Иоанн Павел II — статья прочитана 102 раза Комментарии