Пакет помощи в 45 млн. евро – дополнительный толчок для туризма Литвы 🔊 Воспроизвести



Пакет помощи в 45 млн евро, выделенный туристическому бизнесу, остановившемуся из-за пандемии коронавируса, станет дополнительным толчком для сектора, заявил вице-министр экономики и инноваций Элиюс Чивилис.



Кабмин готовит конкретный пакет помощи туркомпаниям, и на этой неделе должен решить вопрос выделения денег конкретным компаниям. Вице-министр акцентирует, что пакет является очень специфическим.



Как утверждает ведомство, 30 млн евро будет направлено на кредиты, предоставляемые туристическим компаниям, 15 млн евро – на поощрение въездного и местного туризма, из которых 10 млн евро – на отпуск медработников в Литве. Первые поощрительные меры начнут действовать в июне.



Дополнительный пакет помощи будет из трех частей – обеспечения ликвидности, поощрения спроса и трансформации сектора. Компании смогут получить кредиты для возвращения средств за поездки, компенсации за доставку туристов в период карантина и лицензионные гарантии. Пакет помощи в 45 млн евро, выделенный туристическому бизнесу, остановившемуся из-за пандемии коронавируса, станет дополнительным толчком для сектора, заявил вице-министр экономики и инноваций Элиюс Чивилис.Кабмин готовит конкретный пакет помощи туркомпаниям, и на этой неделе должен решить вопрос выделения денег конкретным компаниям. Вице-министр акцентирует, что пакет является очень специфическим.Как утверждает ведомство, 30 млн евро будет направлено на кредиты, предоставляемые туристическим компаниям, 15 млн евро – на поощрение въездного и местного туризма, из которых 10 млн евро – на отпуск медработников в Литве. Первые поощрительные меры начнут действовать в июне.Дополнительный пакет помощи будет из трех частей – обеспечения ликвидности, поощрения спроса и трансформации сектора. Компании смогут получить кредиты для возвращения средств за поездки, компенсации за доставку туристов в период карантина и лицензионные гарантии. Между тем, Национальная ассоциация туристического бизнеса заявляет, что средства помощи неясны, кроме того, требуются более быстрые решения.



"Туристическому сектору следует выжить летом, рассчитаться с потребителями, которые не отправились в поездки и не планируют путешествовать, во-вторых, следует как-то выжить, а ваучеры для медиков предусмотрены только с сентября", – сказала BNS глава ассоциации Жидре Гевелене.



По ее словам, туристический сезон начинается только отчасти – не будет иностранцев, а литовцы, вероятно, отправятся отдыхать за границу только в количестве 50% прошлогоднего потока, поэтому помощь государства этому сектору требуется сейчас. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: туризм, граница, убытки, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 110 раз Комментарии