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Миллиардеры — уже скучно. Новости на FITZROY за 17 мая

Clodagh Kilcoyne | Reuters


Бункер на случай апокалипсиса, уголь загнали в угол, Европа мечтает о летнем турсезоне

Миллиардерам придётся уступить место “главных богачей” мира

Кто станет первым триллионером планеты? На фоне глобального экономического кризиса, осложнённого пандемией и оставившего без работы десятки миллионов людей, этот вопрос вдруг стал одним из самых обсуждаемых в прессе. Аналитики, эксперты, прогнозисты и просто журналисты спорят, кто пересечёт заветную черту с надписью $1 000 000 000 000 первым и когда это случится.

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Уголь загнали в угол

Угольная промышленность никогда не оправится от удара, нанесённого ей кризисом, сопровождавшимся пандемией, считают западные эксперты.
В конце минувшей недели Управление энергетической информации США опубликовало отчёт, в котором предсказывает, что США в этом году будут производить больше электроэнергии на основе возобновляемых источников, чем с использованием угля. Такая ситуация в стране создастся впервые.

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Европа не хочет считать туристический сезон потерянным

В понедельник, 18 мая, состоится видеоконференция министров иностранных дел десяти стран ЕС, которые обсудят возможность устройства “зелёных коридоров” для авиатуристов. В переговорах примут участие представители Испании, Германии, Болгарии, Мальты, Италии, Греции, Кипра, Хорватии, Словении и Португалии.

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Категории: общество, политика, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 18 мая, 12:50

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