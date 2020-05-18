Миллиардеры — уже скучно. Новости на FITZROY за 17 мая 🔊 Воспроизвести Clodagh Kilcoyne | Reuters



Бункер на случай апокалипсиса, уголь загнали в угол, Европа мечтает о летнем турсезоне



Миллиардерам придётся уступить место “главных богачей” мира



Кто станет первым триллионером планеты? На фоне глобального экономического кризиса, осложнённого пандемией и оставившего без работы десятки миллионов людей, этот вопрос вдруг стал одним из самых обсуждаемых в прессе. Аналитики, эксперты, прогнозисты и просто журналисты спорят, кто пересечёт заветную черту с надписью $1 000 000 000 000 первым и когда это случится.



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Уголь загнали в угол



Угольная промышленность никогда не оправится от удара, нанесённого ей кризисом, сопровождавшимся пандемией, считают западные эксперты. Кто станет первым триллионером планеты? На фоне глобального экономического кризиса, осложнённого пандемией и оставившего без работы десятки миллионов людей, этот вопрос вдруг стал одним из самых обсуждаемых в прессе. Аналитики, эксперты, прогнозисты и просто журналисты спорят, кто пересечёт заветную черту с надписью $1 000 000 000 000 первым и когда это случится.* * *Угольная промышленность никогда не оправится от удара, нанесённого ей кризисом, сопровождавшимся пандемией, считают западные эксперты.



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Европа не хочет считать туристический сезон потерянным



В понедельник, 18 мая, состоится видеоконференция министров иностранных дел десяти стран ЕС, которые обсудят возможность устройства “зелёных коридоров” для авиатуристов. В переговорах примут участие представители Испании, Германии, Болгарии, Мальты, Италии, Греции, Кипра, Хорватии, Словении и Португалии.



Подробнее на FITZROY В конце минувшей недели Управление энергетической информации США опубликовало отчёт, в котором предсказывает, что США в этом году будут производить больше электроэнергии на основе возобновляемых источников, чем с использованием угля. Такая ситуация в стране создастся впервые.* * *В понедельник, 18 мая, состоится видеоконференция министров иностранных дел десяти стран ЕС, которые обсудят возможность устройства “зелёных коридоров” для авиатуристов. В переговорах примут участие представители Испании, Германии, Болгарии, Мальты, Италии, Греции, Кипра, Хорватии, Словении и Португалии. fitzroymag.com Категории: общество, политика, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 179 раз Комментарии