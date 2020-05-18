С открытием границ в странах Балтии ожидается оживление бизнеса, гостиниц 🔊 Воспроизвести



Представители туристической сферы Литвы утверждают, что после двухмесячного перерыва в открытии границ стран Балтии ослабление карантинных правил должно поощрить выездной туризм. Однако для привлечения в страну латышей и эстонцев Литва должна постараться, поскольку за этот рынок борются многие страны.



Постепенно оживают и гостиницы – представители гостиничного сектора приморской Паланги утверждают, что заполненность некоторых из них в выходные дни достигает 80%.



Предприниматели признают, что надеются на то, что в недалеком будущем откроются и другие страны, в которые можно будет ездить.



Глава литовской Национальной ассоциации туристического бизнеса Жидре Гевелене положительно оценивает открытие границ. По ее словам, этим должны в большей степени воспользоваться литовцы. Представители туристической сферы Литвы утверждают, что после двухмесячного перерыва в открытии границ стран Балтии ослабление карантинных правил должно поощрить выездной туризм. Однако для привлечения в страну латышей и эстонцев Литва должна постараться, поскольку за этот рынок борются многие страны.Постепенно оживают и гостиницы – представители гостиничного сектора приморской Паланги утверждают, что заполненность некоторых из них в выходные дни достигает 80%.Предприниматели признают, что надеются на то, что в недалеком будущем откроются и другие страны, в которые можно будет ездить.Глава литовской Национальной ассоциации туристического бизнеса Жидре Гевелене положительно оценивает открытие границ. По ее словам, этим должны в большей степени воспользоваться литовцы. "Крайне позитивный знак, ведь литовцы были больше закрыты, по сравнению с Латвией и Эстонией. У нас был строгий карантин, ношение масок, действительно был усиленный режим, латыши и эстонцы жили легче", – сказала BNS Ж. Гавелене.



"Литовцы – народ, любящий путешествовать, поэтому любая возможность для них выехать из Литвы, просто отдохнуть,посмотреть, а латвийское взморье всегда было любимо литовцами, и Таллин уже не кажется таким далеким", – добавила она.



Все же Ж. Гавелене подчеркивает, что само по себе открытие границ не привлечет туристические потоки, а Литва должна постараться, чтобы конкурировать с другими государствами, также заявляющими об открытии границ.



"Ничто так просто не придет, латыши, которые знают Литву, воспользуются возможностью, но не следует забывать, что на рынке въездного туризма конкурируют много стран, Греция уже несколько недель назад заявила, что с 1 июля ждет всех туристов, Грузия также сообщила об открытии дверей, а Литва еще громко никому не заявляла о том, что открывает ворота", – сказала она.



По словам Ж. Гавелене, оживление въездного туризма в Литве будет сложным и потребует много ресурсов.



Президент Ассоциации гостиниц и ресторанов Литвы Эвалда Шашкаускене сказала, что вместе с агентством поощрения туризма Keliauk Lietuvoje и вильнюсским агентством развития бизнеса и туризма Go Vilnius будет создан план поощрения прибытия туристов в Литву.



По ее словам, прежде всего, концентрируются на Балтийских странах, однако обдумывается привлечение туристов и из Польши, Германии, Израиля.



"Мы готовим большую кампанию, приглашающую латышей приехать в Литву, это наш серьезный рынок, где ежегодно был рост в 11%, потом подумаем о Польше, Германии, рассматриваем и Израиль, ведь он также для нас очень актуален", – сказала BNS Э. Шишкаускене.



Она подчеркнула, что по поводу других стран должно решить Министерство иностранных дел.



Жители Балтийских стран, которые в течение 14 дней не выезжали из своей страны, могут путешествовать в другие государства Балтии без требования двухнедельной изоляции. Однако процедуры проверки документов сохраняются.



Граждане стран Балтии, возвращающиеся из других зарубежных стран по-прежнему обязаны самоизолироваться на две недели, это они смогут сделать в своих родных странах.



В данный момент свободно могут путешествовать жители Литвы и Польши, если они следуют с целями обучения, бизнеса и работы. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 147 раз Комментарии