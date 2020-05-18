Главная >> Новости >> общество, здоровье, образование >> Названы первые кандидаты на вакцину от коронавируса

Названы первые кандидаты на вакцину от коронавируса

Фото © Pixabay


Как считают медики, впоследствии прививки от CoViD-19 будут ставить как от гриппа, сообщает ЛАЙФ.

Вакцинацию от коронавируса будут делать в первую очередь тем, у кого нет антител к заболеванию. Об этом заявил глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

— Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет? У кого низкий уровень антител, видно, что-то с иммунитетом неблагополучно, его нужно повысить с помощью вакцинации. Именно для этого делают тесты на антитела, — передаёт НСН его слова.
Как отмечает Зуев, вакцинация прежде всего нужна тем, кто находится в группе риска. Это люди, которые по своим должностным обязанностям контактируют с большим количеством других людей: врачи, кассиры, волонтёры, водители такси.

Зуев отметил, что впоследствии от коронавируса станут вакцинироваться как от гриппа. Вирус будет распространяться дважды в год, когда по климатическим причинам у людей снижается иммунитет.

Напомним, ранее стало известно, что вакцина от коронавируса может появиться в России уже в августе этого года. Разработка препарата началась ещё в феврале. В её создании помогла универсальная платформа, которая ранее применялась для создания вакцин против лихорадки Эбола и вируса MERS.
life.ru
Категории: общество, здоровье, образование
Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, пандемия
География: Россия
статья прочитана 147 раз
добавлена сегодня, 18 мая, 15:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка