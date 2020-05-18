Названы первые кандидаты на вакцину от коронавируса 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



Как считают медики, впоследствии прививки от CoViD-19 будут ставить как от гриппа, сообщает



Вакцинацию от коронавируса будут делать в первую очередь тем, у кого нет антител к заболеванию. Об этом заявил глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.



— Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет? У кого низкий уровень антител, видно, что-то с иммунитетом неблагополучно, его нужно повысить с помощью вакцинации. Именно для этого делают тесты на антитела, — передаёт НСН его слова. Как считают медики, впоследствии прививки от CoViD-19 будут ставить как от гриппа, сообщает ЛАЙФ Вакцинацию от коронавируса будут делать в первую очередь тем, у кого нет антител к заболеванию. Об этом заявил глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.— Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет? У кого низкий уровень антител, видно, что-то с иммунитетом неблагополучно, его нужно повысить с помощью вакцинации. Именно для этого делают тесты на антитела, — передаёт НСН его слова. Как отмечает Зуев, вакцинация прежде всего нужна тем, кто находится в группе риска. Это люди, которые по своим должностным обязанностям контактируют с большим количеством других людей: врачи, кассиры, волонтёры, водители такси.



Зуев отметил, что впоследствии от коронавируса станут вакцинироваться как от гриппа. Вирус будет распространяться дважды в год, когда по климатическим причинам у людей снижается иммунитет.



Напомним, ранее стало известно, что вакцина от коронавируса может появиться в России уже в августе этого года. Разработка препарата началась ещё в феврале. В её создании помогла универсальная платформа, которая ранее применялась для создания вакцин против лихорадки Эбола и вируса MERS. life.ru Категории: общество, здоровье, образование Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, пандемия География: Россия — статья прочитана 147 раз Комментарии