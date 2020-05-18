Истребители НАТО один раз сопроводили российские военные самолеты 🔊 Воспроизвести



На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО один раз поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой.



В минувший вторник был опознан пассажирский самолет "Ту-134", следовавший без летного плана из Калининградской области в континентальную часть РФ.



Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии, сообщает BNS, оставляя читателей гадать, так сколько же всё-таки российских самолётов летело в нейтральных водах над Балтикой - один или несколько. На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО один раз поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой.В минувший вторник был опознан пассажирский самолет "Ту-134", следовавший без летного плана из Калининградской области в континентальную часть РФ.Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии, сообщает BNS, оставляя читателей гадать, так сколько же всё-таки российских самолётов летело в нейтральных водах над Балтикой - один или несколько. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват География: Литва — статья прочитана 180 раз Комментарии