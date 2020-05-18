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Истребители НАТО один раз сопроводили российские военные самолеты
На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО один раз поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой.
В минувший вторник был опознан пассажирский самолет "Ту-134", следовавший без летного плана из Калининградской области в континентальную часть РФ.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии, сообщает BNS, оставляя читателей гадать, так сколько же всё-таки российских самолётов летело в нейтральных водах над Балтикой - один или несколько.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, в странах Балтии
География: Литва
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