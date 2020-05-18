Глава МИД Литвы выдвинет предложение возобновить авиасообщение с Осло СМИ 🔊 Воспроизвести



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на этой неделе обещает предложить правительству восстановить авиасообщение со столицей Норвегии Осло. По словам министра, это должно облегчить положение граждан Литвы, находящихся в этой стране, которые застряли там поскольку туроператор Kidy Tour не получил разрешение на полеты.



"Постепенно воздушное сообщение восстанавливается, только очень медленно, очень ответственно. В среду я представлю правительству предложение восстановить регулярное воздушное авиасообщение с Осло. Возможно, это несколько облегчит эту ситуацию", – сказал глава МИД в интервью радиостанции LRT.



Арендованный Kidy Tour самолет авиакомпании Avion Express 10-22 мая планировал рейсы из Вильнюса в Осло, Дублин, Лондон и обратно, однако Администрация безопасности на транспорте Литвы информировала, что в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 в аэропортах Дублина, Осло и Станстеда было решено не выдавать разрешение на эти рейсы. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на этой неделе обещает предложить правительству восстановить авиасообщение со столицей Норвегии Осло. По словам министра, это должно облегчить положение граждан Литвы, находящихся в этой стране, которые застряли там поскольку туроператор Kidy Tour не получил разрешение на полеты."Постепенно воздушное сообщение восстанавливается, только очень медленно, очень ответственно. В среду я представлю правительству предложение восстановить регулярное воздушное авиасообщение с Осло. Возможно, это несколько облегчит эту ситуацию", – сказал глава МИД в интервью радиостанции LRT.Арендованный Kidy Tour самолет авиакомпании Avion Express 10-22 мая планировал рейсы из Вильнюса в Осло, Дублин, Лондон и обратно, однако Администрация безопасности на транспорте Литвы информировала, что в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 в аэропортах Дублина, Осло и Станстеда было решено не выдавать разрешение на эти рейсы. Компания уже сообщила всем 800 пассажирам, что возвращает деньги за билеты и отменяет рейсы.



Воздушное пространство Литвы было закрыто для пассажирских рейсов с 4 апреля.



В связи с постепенным смягчением карантинных условий, германской авиакомпании Lifthansa со среды было разрешено возобновить рейсы во Франкфурт. В понедельник регулярные рейсы в Ригу из Вильнюса возобновляет латвийская Air Baltic.



По данным Вильнюсского аэропорта, самолет Air Baltic должен приземлиться в Вильнюсе в 13.05 час., а обратно в Ригу он вылетит около 14 часов 5 минут.



По утверждению Air Baltic, возобновление рейсов ведется с учетом различных ограничений. С 25 мая компания планирует возобновить и рейсы из Вильнюса в Таллин.



В Литве воздушное пространство было закрыто для пассажирских рейсов с 4 апреля. Этот же запрет касался и большинства пассажиров паромов. Из-за пандемии коронавируса и применяемых странами ограничений Air Baltic остановила все полеты из стран Балтии 17 марта.



С пятницы Литва, Латвия и Эстония открыли для своих граждан свободное передвижение между странами. Гражданам стран Балтии при передвижении между ними не нужно обосновывать цель поездки и соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они не приехали из других стран. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: авиарейсы, направления, авиасообщение География: Литва — статья прочитана 164 раза Комментарии