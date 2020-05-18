Глава МИД Литвы выдвинет предложение возобновить авиасообщение с Осло СМИ

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на этой неделе обещает предложить правительству восстановить авиасообщение со столицей Норвегии Осло. По словам министра, это должно облегчить положение граждан Литвы, находящихся в этой стране, которые застряли там поскольку туроператор Kidy Tour не получил разрешение на полеты.
"Постепенно воздушное сообщение восстанавливается, только очень медленно, очень ответственно. В среду я представлю правительству предложение восстановить регулярное воздушное авиасообщение с Осло. Возможно, это несколько облегчит эту ситуацию", – сказал глава МИД в интервью радиостанции LRT.
Арендованный Kidy Tour самолет авиакомпании Avion Express 10-22 мая планировал рейсы из Вильнюса в Осло, Дублин, Лондон и обратно, однако Администрация безопасности на транспорте Литвы информировала, что в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 в аэропортах Дублина, Осло и Станстеда было решено не выдавать разрешение на эти рейсы.
Компания уже сообщила всем 800 пассажирам, что возвращает деньги за билеты и отменяет рейсы.
Воздушное пространство Литвы было закрыто для пассажирских рейсов с 4 апреля.
В связи с постепенным смягчением карантинных условий, германской авиакомпании Lifthansa со среды было разрешено возобновить рейсы во Франкфурт. В понедельник регулярные рейсы в Ригу из Вильнюса возобновляет латвийская Air Baltic.
По данным Вильнюсского аэропорта, самолет Air Baltic должен приземлиться в Вильнюсе в 13.05 час., а обратно в Ригу он вылетит около 14 часов 5 минут.
По утверждению Air Baltic, возобновление рейсов ведется с учетом различных ограничений. С 25 мая компания планирует возобновить и рейсы из Вильнюса в Таллин.
В Литве воздушное пространство было закрыто для пассажирских рейсов с 4 апреля. Этот же запрет касался и большинства пассажиров паромов. Из-за пандемии коронавируса и применяемых странами ограничений Air Baltic остановила все полеты из стран Балтии 17 марта.
С пятницы Литва, Латвия и Эстония открыли для своих граждан свободное передвижение между странами. Гражданам стран Балтии при передвижении между ними не нужно обосновывать цель поездки и соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они не приехали из других стран.
Воздушное пространство Литвы было закрыто для пассажирских рейсов с 4 апреля.
В связи с постепенным смягчением карантинных условий, германской авиакомпании Lifthansa со среды было разрешено возобновить рейсы во Франкфурт. В понедельник регулярные рейсы в Ригу из Вильнюса возобновляет латвийская Air Baltic.
По данным Вильнюсского аэропорта, самолет Air Baltic должен приземлиться в Вильнюсе в 13.05 час., а обратно в Ригу он вылетит около 14 часов 5 минут.
По утверждению Air Baltic, возобновление рейсов ведется с учетом различных ограничений. С 25 мая компания планирует возобновить и рейсы из Вильнюса в Таллин.
В Литве воздушное пространство было закрыто для пассажирских рейсов с 4 апреля. Этот же запрет касался и большинства пассажиров паромов. Из-за пандемии коронавируса и применяемых странами ограничений Air Baltic остановила все полеты из стран Балтии 17 марта.
С пятницы Литва, Латвия и Эстония открыли для своих граждан свободное передвижение между странами. Гражданам стран Балтии при передвижении между ними не нужно обосновывать цель поездки и соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они не приехали из других стран.