Kayhan Иран : «нефтяная склока» с Россией дорого стоила Эр-Рияду 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Hasan Jamali



Ценовая война на нефтяном рынке, начатая Эр-Риядом после отказа России от предложенного ОПЕК сокращения добычи, привела Саудовскую Аравию к проблемам в экономике, пишет автор. Королевству сейчас необходимо срочно выходить из тупика, в котором оно оказалось.



Как коса принца Ибн Салмана на камень нашла…



«Нефтяной спор» с Россией, непрекращающаяся война в Йемене, огромные выплаты, которые пришлось предоставить Дональду Трампу в счет поддержки «военных усилий» Вашингтона в Сирии,…плюс беспрецедентно низкие цены на нефть, а также моменты субъективного характера, среди которых ошибки лично наследного принца и фактически руководителя государства Мухаммеда Ибн Салмана, привели страну к очень печальному состоянию дел в экономике… Столь печальному, что в Эр-Рияде решили прибегнуть к так называемым «непопулярным» мерам и начать решать проблемы за счет народа, конкретнее — за счет налогоплательщиков. Правительство решилось на секвестр бюджета, а компенсировать потери будут путем увеличения налогов в 3 раза. Как коса принца Ибн Салмана на камень нашла…«Нефтяной спор» с Россией, непрекращающаяся война в Йемене, огромные выплаты, которые пришлось предоставить Дональду Трампу в счет поддержки «военных усилий» Вашингтона в Сирии,…плюс беспрецедентно низкие цены на нефть, а также моменты субъективного характера, среди которых ошибки лично наследного принца и фактически руководителя государства Мухаммеда Ибн Салмана, привели страну к очень печальному состоянию дел в экономике… Столь печальному, что в Эр-Рияде решили прибегнуть к так называемым «непопулярным» мерам и начать решать проблемы за счет народа, конкретнее — за счет налогоплательщиков. Правительство решилось на секвестр бюджета, а компенсировать потери будут путем увеличения налогов в 3 раза.



Информагентство REUTERS в данной связи сообщило, что Саудовская Аравия, пострадавшая от падения цен на нефть и кризиса на рынках энергоносителей, возникшего вследствие пандемии коронавируса, намеревается приостановить социальные выплаты и в три раза увеличить налог на добавленную стоимость. Государственное информагентство Саудовской Аравии также сообщило 11 мая о том, что социальные выплаты с начала июня будут приостановлены, а, кроме того, налог на добавленную стоимость будет увеличен с 5 до 15 %.



Ранее министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан заявил: «по расчетам, пока не подойдет к концу второй квартал текущего года, судить о том, насколько сильно повлияла вспышки коронавирусной инфекции на экономику страны, и также оценить в полной мере все негативные от нее последствия, будет нельзя». И также заявил, что Эр-Рияд думает о дополнительных займах от международных организаций, с целью компенсировать сокращения от поступлений в бюджет. Из его слов следовало, что в этом году объемы займов будут большими, чем в предыдущем.



Примечательная реакция на «непопулярные» решения саудовских властей Мухаммеда Али аль-Хуси, президента Высшего Революционного комитета Йемена, который так прокомментировал на своей страничке в «Твиттере» намерение Эр-Рияда увеличить налоговые ставки: «Шаги правительства Саудовской Аравии по увеличению налогов, приостановка важных проектов, секвестр бюджета, отмена социальных выплат — все это составляет только 25% трат этого государства на военную агрессию против йеменского народа.. Так не лучше ли было бы прекратить финансирование войны против Йемена, чем навязывать собственному народу увеличение налогов? Тогда им и не придется секвестировать бюджет…».



С другой стороны, Мухаммед ибн Абдалла Аль-Джадаан, министр финансов, экономразвития и планирования королевства заявил, что мировой кризис, связанный с пандемией коронавируса, нанес сразу три удара по экономике Саудовской Аравии — и если, мол, правительство не сможет справиться с их последствиями, то каждый из этих ударов, один, в состоянии вывести из строя и дестабилизировать всю налогово-финансовую систему страны.



Министр экономики Саудовской Аравии так охарактеризовал каждый из этих трех ударов по экономике страны: первый из них нанесен беспрецедентным падением спроса на нефть на мировых рынках, что, в свою очередь, привело и к падению цен на сырье и к сокращению доходов страны от нефти. А последние как раз в значительной степени пополняют бюджет королевства. Второй удар — это те внеочередные меры, которые государство должно было принять в целях борьбы с эпидемией коронавируса и которые фактически привели к полному прекращению торгово-экономической деятельности внутри страны, что принесло в итоге фактическое прекращение «ненефтяного» экспорта и опять же, прекращение экономического роста. Третий же удар по экономике Саудовской Аравии — это незапланированные расходы страны, связанные вновь с эпидемией коронавируса, и те меры, которые должны были укрепить общественное доверие к сектору здравоохранения. Все эти проблемы и привели, по словам министра, к падению доходов государства и к вынужденному усилению налогового бремени.



Очевидно, что королевству необходимо сейчас срочно выходить из тупика, в котором оно оказалось, в том числе из-за авантюрной политики тех, кто фактически управляют страной. Но возникает вопрос: верны ли те пути, которые предлагает правительство для вывода Саудовской Аравии из этого тупика и которые оно называет «первоочередными»? Или, напротив, эти пути — ни что иное, как очередная, еще более опасная для страны авантюра?



Спецрепортаж, подготовленный «Службой новостей» Kayhan перевод Наследный принц королевства Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, точнее, не он сам, а плачевные итоги его политики, привели государство к тому, что одна из богатейших стран мира с колоссальными «нефтяными» поступлениями, вынуждена теперь пойти на секвестр бюджета. Война в Йемене, дорогостоящая поддержка всевозможных террористических группировок по всему Ближнему Востоку, строительство роскошных вилл и дворцов, покупка коллекций картин, малообоснованные колоссальные инвестиции в деятельность иностранных компаний, гигантские денежные суммы, выданные президенту США Дональду Трампу, а недавно еще и нежелание искать компромисс с Россией в вопросах объема нефтедобычи, что привело к развалу договоренностей ОПЕК и группы ОПЕК+, — это далеко не полный перечень тех шагов, которые ставят в вину наследному принцу многочисленные критики его политики. И которые в итоге закончились секвестром бюджета. Но все же важнейший из просчетов, который сыграл здесь решающую роль и спровоцировал кризис — это именно затеянная Эр-Риядом «нефтяная война»: объявленное в пику России намерение об увеличении добычи, вместо победы на нефтяном рынке, принесло беспрецедентный обвал цен на нефть, до отметок, невиданных ранее. В отдельные дни цены опускались ниже 20 долларов за баррель. Такого история мировых рынков энергоносителей еще не знала. И теперь, судорожно пытаясь залатать гигантскую дыру, образовавшуюся в бюджете страны, правительство сочло ситуацию безвыходной и не нашло лучшего пути, как увеличить налоговое бремя на своих граждан.Информагентство REUTERS в данной связи сообщило, что Саудовская Аравия, пострадавшая от падения цен на нефть и кризиса на рынках энергоносителей, возникшего вследствие пандемии коронавируса, намеревается приостановить социальные выплаты и в три раза увеличить налог на добавленную стоимость. Государственное информагентство Саудовской Аравии также сообщило 11 мая о том, что социальные выплаты с начала июня будут приостановлены, а, кроме того, налог на добавленную стоимость будет увеличен с 5 до 15 %.Ранее министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан заявил: «по расчетам, пока не подойдет к концу второй квартал текущего года, судить о том, насколько сильно повлияла вспышки коронавирусной инфекции на экономику страны, и также оценить в полной мере все негативные от нее последствия, будет нельзя». И также заявил, что Эр-Рияд думает о дополнительных займах от международных организаций, с целью компенсировать сокращения от поступлений в бюджет. Из его слов следовало, что в этом году объемы займов будут большими, чем в предыдущем.Примечательная реакция на «непопулярные» решения саудовских властей Мухаммеда Али аль-Хуси, президента Высшего Революционного комитета Йемена, который так прокомментировал на своей страничке в «Твиттере» намерение Эр-Рияда увеличить налоговые ставки: «Шаги правительства Саудовской Аравии по увеличению налогов, приостановка важных проектов, секвестр бюджета, отмена социальных выплат — все это составляет только 25% трат этого государства на военную агрессию против йеменского народа.. Так не лучше ли было бы прекратить финансирование войны против Йемена, чем навязывать собственному народу увеличение налогов? Тогда им и не придется секвестировать бюджет…».С другой стороны, Мухаммед ибн Абдалла Аль-Джадаан, министр финансов, экономразвития и планирования королевства заявил, что мировой кризис, связанный с пандемией коронавируса, нанес сразу три удара по экономике Саудовской Аравии — и если, мол, правительство не сможет справиться с их последствиями, то каждый из этих ударов, один, в состоянии вывести из строя и дестабилизировать всю налогово-финансовую систему страны.Министр экономики Саудовской Аравии так охарактеризовал каждый из этих трех ударов по экономике страны: первый из них нанесен беспрецедентным падением спроса на нефть на мировых рынках, что, в свою очередь, привело и к падению цен на сырье и к сокращению доходов страны от нефти. А последние как раз в значительной степени пополняют бюджет королевства. Второй удар — это те внеочередные меры, которые государство должно было принять в целях борьбы с эпидемией коронавируса и которые фактически привели к полному прекращению торгово-экономической деятельности внутри страны, что принесло в итоге фактическое прекращение «ненефтяного» экспорта и опять же, прекращение экономического роста. Третий же удар по экономике Саудовской Аравии — это незапланированные расходы страны, связанные вновь с эпидемией коронавируса, и те меры, которые должны были укрепить общественное доверие к сектору здравоохранения. Все эти проблемы и привели, по словам министра, к падению доходов государства и к вынужденному усилению налогового бремени.Очевидно, что королевству необходимо сейчас срочно выходить из тупика, в котором оно оказалось, в том числе из-за авантюрной политики тех, кто фактически управляют страной. Но возникает вопрос: верны ли те пути, которые предлагает правительство для вывода Саудовской Аравии из этого тупика и которые оно называет «первоочередными»? Или, напротив, эти пути — ни что иное, как очередная, еще более опасная для страны авантюра?перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 162 раза Комментарии