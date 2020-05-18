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Украинский учебник по географии утверждает, что белорусы - не славяне, а евреи - выходцы из Галичины

В Министерстве образования и науки одобрили скандальный учебник. Фото: ukranews.com


Рекомендованный Министерством образования и науки Украины учебник по географии для учеников 8 класса утверждает, что белорусы не являются славянами, а французы и евреи могли прийти на свои земли из украинской Галичины, сообщает СТРАНА.

Об этом говорится в материале "Украинские новости".

"… расселились на восток и запад, север и юг. Древний язык индийцев санскрит является близким к украинскому языку. И географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеянин, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывает на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины", - говорится на 271 странице.
Учебник по географии рассказывает, что белорусы и евреи вышли из Украины. Фото: ukranews.com


Не менее странной выглядит позиция авторов учебника об этнической принадлежности белорусов, которых вычеркнули из славянских народов. Также оттуда пропали россияне и болгары.

"Славяноязычные россияне имеют угоро-финское происхождение, а ближайшие к ним по языку болгары – тюркское. Языково ближайшие к украинцам белорусы и поляки тоже имеют разное генетическое происхождение. Поляки - славянское, а белорусы - балтийское", - уверяют авторы.

Скандальный учебник по географии, который одобрили в МОН. Фото: ukranews.com


Напомним, украинское издательство "Центр учебной литературы", которое занимается печатью учебников и пособий, выпустило сборник сочинений Ольги Кобилянской, однако на обложке книги размещена фотография писательницы Марко Вовчок.
strana.ua
Категории: общество, история, образование
Ключевые слова: национальность, география, этнос, учебник
География: Украина
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добавлена сегодня, 18 мая, 10:00

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