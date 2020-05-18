Украинский учебник по географии утверждает, что белорусы - не славяне, а евреи - выходцы из Галичины 🔊 Воспроизвести В Министерстве образования и науки одобрили скандальный учебник. Фото: ukranews.com



Рекомендованный Министерством образования и науки Украины учебник по географии для учеников 8 класса утверждает, что белорусы не являются славянами, а французы и евреи могли прийти на свои земли из украинской Галичины, сообщает



Об этом говорится в материале "Украинские новости".



"… расселились на восток и запад, север и юг. Древний язык индийцев санскрит является близким к украинскому языку. И географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеянин, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывает на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины", - говорится на 271 странице. Рекомендованный Министерством образования и науки Украины учебник по географии для учеников 8 класса утверждает, что белорусы не являются славянами, а французы и евреи могли прийти на свои земли из украинской Галичины, сообщает СТРАНА Об этом говорится в материале "Украинские новости"."… расселились на восток и запад, север и юг. Древний язык индийцев санскрит является близким к украинскому языку. И географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеянин, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывает на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины", - говорится на 271 странице. Учебник по географии рассказывает, что белорусы и евреи вышли из Украины. Фото: ukranews.com



Не менее странной выглядит позиция авторов учебника об этнической принадлежности белорусов, которых вычеркнули из славянских народов. Также оттуда пропали россияне и болгары.



"Славяноязычные россияне имеют угоро-финское происхождение, а ближайшие к ним по языку болгары – тюркское. Языково ближайшие к украинцам белорусы и поляки тоже имеют разное генетическое происхождение. Поляки - славянское, а белорусы - балтийское", - уверяют авторы.



Скандальный учебник по географии, который одобрили в МОН. Фото: ukranews.com



Напомним, украинское издательство "Центр учебной литературы", которое занимается печатью учебников и пособий, выпустило сборник сочинений Ольги Кобилянской, однако на обложке книги размещена фотография писательницы Марко Вовчок. Не менее странной выглядит позиция авторов учебника об этнической принадлежности белорусов, которых вычеркнули из славянских народов. Также оттуда пропали россияне и болгары."Славяноязычные россияне имеют угоро-финское происхождение, а ближайшие к ним по языку болгары – тюркское. Языково ближайшие к украинцам белорусы и поляки тоже имеют разное генетическое происхождение. Поляки - славянское, а белорусы - балтийское", - уверяют авторы.Напомним, украинское издательство "Центр учебной литературы", которое занимается печатью учебников и пособий, выпустило сборник сочинений Ольги Кобилянской, однако на обложке книги размещена фотография писательницы Марко Вовчок. strana.ua Категории: общество, история, образование Ключевые слова: национальность, география, этнос, учебник География: Украина — статья прочитана 333 раза Комментарии