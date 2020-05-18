В Вильнюсе открывают бассейн: что нужно знать 🔊 Воспроизвести © Photo : Vilnius



К посетителям будут применяться строгие требования - количество людей будет ограничено, всем будет измеряться температура, перед приходом в спорткомплекс нужно зарегистрироваться онлайн. Плавательный бассейн и спортивный клуб Фабийонишкес откроется после облегчения условий карантина, сообщает



Первые посетители смогут прийти в бассейн уже 18 мая.



Для посетителей бассейна будут введены строгие правила. Количество людей будет ограничено, каждому посетителю будут измерять температура, также нужно будет зарегистрироваться онлайн за день до начала занятий. К посетителям будут применяться строгие требования - количество людей будет ограничено, всем будет измеряться температура, перед приходом в спорткомплекс нужно зарегистрироваться онлайн. Плавательный бассейн и спортивный клуб Фабийонишкес откроется после облегчения условий карантина, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на мэрию Вильнюса.Первые посетители смогут прийти в бассейн уже 18 мая.Для посетителей бассейна будут введены строгие правила. Количество людей будет ограничено, каждому посетителю будут измерять температура, также нужно будет зарегистрироваться онлайн за день до начала занятий. Каждые полтора часа сотрудники будут проводить дезинфекцию. До 30 человек смогут одновременно плавать в бассейне, до десяти человек в фитнес-зоне, до десяти человек в зоне групповых тренировок и до десяти человек в функциональной зоне.



-Все посетители обязаны заходить в спорткомплекс с маской на лице. Расстояние между людьми должно быть не менее двух метров.



-В очередях расстояние между людьми должно составлять не менее метра. Руководство сделает для этого специальную разметку.



-На входе и в каждом зале будут установлены предметы для дезинфекции рук.



-Лицам старше 60 лет, находящимся в группе риска, посещение бассейна не рекомендуется.



-Время работы по будням - с 06:00 до 21:30, по выходным - с 08:00 до 20:30.



Каждый день потоки людей согласно регистрациям будут распределяться каждые два часа - один человек сможет заниматься спортом полтора часа, затем полчаса для дезинфекции, и только после этого сможет войти другой поток людей. За одно посещение люди смогут либо поплавать, либо только принять участие в тренировке, либо заняться спортом в фитнес-зале.



Заместитель мэра города Валдас Бенкункас отметил, что многие скучают по спортивным клубам, бассейнам и движениям.



"В то же время от имени города Вильнюса я хотел бы пригласить всех профессиональных спортсменов, олимпийцев, которым некуда тренироваться, приходить и тренироваться в бассейне Фабийонишкес. Мы хотим предоставить возможность спортсменам, которые прославили Литву, обрести форму и успешно подготовиться к предстоящим соревнованиям", - сказал он.



В настоящее время в Литве более 1540 зараженных, выздоровели более 990 человек, умерли более 50.



До 31 мая действует карантин. Однако правительство отменяет все больше ограничений, введенных ранее. Среди них обязательное ношение масок в общественных местах, работа развлекательных заведение и других предприятий.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 312 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, дом и быт Ключевые слова: бассейн, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 304 раза Комментарии