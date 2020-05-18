Опубликованы правила работы казино во время пандемии COVID-19 🔊 Воспроизвести © CC0 / Pixabay



Посетители должны сохранять предписанное расстояние между друг другом и носить маски. Сотрудники игорных домов, в свою очередь, должны дезинфицировать все игровые поверхности после каждого клиента. Министерство здравоохранения Литвы опубликовало список требований к работе казино и залов с игровыми автоматами во время пандемии коронавируса, сообщает



Решение было подписано министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой и вступает в силу с 18 мая 2020 года.



Было решено, что администрации казино и залов игровых автоматов обязаны ограничить часы работы с 08:00 до 22:00. Также планируется ограничить поток посетителей, чтобы каждому в комнате выделялось не менее десяти квадратных метров и расстояние между людьми не менее двух метров. Посетители должны сохранять предписанное расстояние между друг другом и носить маски. Сотрудники игорных домов, в свою очередь, должны дезинфицировать все игровые поверхности после каждого клиента. Министерство здравоохранения Литвы опубликовало список требований к работе казино и залов с игровыми автоматами во время пандемии коронавируса, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.Решение было подписано министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой и вступает в силу с 18 мая 2020 года.Было решено, что администрации казино и залов игровых автоматов обязаны ограничить часы работы с 08:00 до 22:00. Также планируется ограничить поток посетителей, чтобы каждому в комнате выделялось не менее десяти квадратных метров и расстояние между людьми не менее двух метров. В очередях между людьми также должно быть расстояние не менее метра.



Администрации игорного дома должны будут обеспечить, чтобы в игровую зону допускались только посетители, носящие средства защиты - маски или респираторы.



Рекомендуется измерять температуру тела всех посетителей на входе в игровую зону и не допускать посетителей, у которых проявляются признаки острого заболевания верхних дыхательных путей.



Администрации игорных домов должны обеспечить, чтобы при входе в игорное место, в месте, видимом для посетителей, предоставлялась информация о том, что не рекомендуется посещать игорные заведения лицам старше 60 лет, поскольку они находятся в группе риска.



Администрации должны будут обеспечить надлежащую гигиену рук и дезинфекцию посетителей, повесив дезинфицирующие средства для посетителей и одноразовые перчатки в заметном месте на входе в игровую зону.



Рукоятки игровых автоматов, кнопки и другие поверхности игрового оборудования, к которым прикоснулись игроки, должны быть продезинфицированы после использования каждого посетителя.



Работники должны быть проинформированы о том, что им не следует идти на работу, если у них есть острые признаки инфекций верхних дыхательных путей и других инфекционных заболеваний, и работодатели должны немедленно уволить работника, если эти признаки возникают на работе.



В настоящее время в Литве более 1540 зараженных, выздоровели более 990 человек, умерли более 50.



До 31 мая действует карантин. Однако правительство отменяет все больше ограничений, введенных ранее. Среди них обязательное ношение масок в общественных местах, работа развлекательных заведение и других предприятий.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 312 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: казино, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 189 раз Комментарии