Самосвал в мегамаске: МАЗ призвал белорусов думать о здоровье 🔊 Воспроизвести Фото: МАЗ



МАЗ показал самосвал в мегамаске, чтобы призвать белорусов думать о здоровье, сообщили БЕЛТА на предприятии.



Необычную картину можно было видеть сегодня рядом с проходной Минского автозавода. На площадке у центрального входа стоял самосвал МАЗ в гигантской маске. Как выяснилось, сшили ее в холдинге "Белавтомаз" и повесили на грузовик специально, чтобы призвать белорусов заботиться о своем здоровье в период пандемии коронавируса.



Маска получилась огромной - 2,5 м на 1,5 м. По форме и структуре она полностью повторяет медицинскую маску для взрослого человека, только выполнена в гигантских пропорциях. На нее нанесена надпись "Спасибо!". Мегамаску носит такой же внушительный самосвал-титан 65262L, который с легкостью перевозит до 36,7 т сыпучих грузов. К машине защитная ткань крепится с помощью двух прочных резинок. В маске даже есть защипы для правильной циркуляции воздуха. Необычную картину можно было видеть сегодня рядом с проходной Минского автозавода. На площадке у центрального входа стоял самосвал МАЗ в гигантской маске. Как выяснилось, сшили ее в холдинге "Белавтомаз" и повесили на грузовик специально, чтобы призвать белорусов заботиться о своем здоровье в период пандемии коронавируса.Маска получилась огромной - 2,5 м на 1,5 м. По форме и структуре она полностью повторяет медицинскую маску для взрослого человека, только выполнена в гигантских пропорциях. На нее нанесена надпись "Спасибо!". Мегамаску носит такой же внушительный самосвал-титан 65262L, который с легкостью перевозит до 36,7 т сыпучих грузов. К машине защитная ткань крепится с помощью двух прочных резинок. В маске даже есть защипы для правильной циркуляции воздуха. Маску для МАЗа сшили с благой целью - напомнить белорусам о необходимости соблюдать меры осторожности и поблагодарить медиков за их самоотверженный труд в условиях пандемии. "Мы хотим обратить внимание людей на то, как важно сейчас носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Пока не пройдет пандемия, нужно быть осторожным и заботиться о себе. А для нас нет ничего важнее здоровья своих сотрудников и клиентов. Потому и место для символической акции выбрано неслучайно - прямо около главной проходной. Мы не только показываем технику к 75-летию Победы, прославляя тех, кто защищал Родину, но и благодарим тех, кто сегодня находится на передовой борьбы с коронавирусом", - пояснили на Минском автозаводе.



МАЗ также участвует в изготовлении средств индивидуальной защиты. В швейном цехе завода за последнее время сшили 1,2 тыс. медицинских масок с высокой степенью защиты, 1,5 тыс. специальных костюмов, другие средства защиты. Все они доступны белорусам. Категории: авто, в Беларуси Ключевые слова: Маска, коронавирус, МАЗ География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 78 раз Комментарии