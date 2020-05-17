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«Евровидение - 2021» пройдёт в Роттердаме

В 2020 году конкурс планировали провести в этом же городе с 12 по 16 мая, но его отменили из-за пандемии коронавируса

Во время шоу "Евровидение: Europe Shine a Light". Фото eurovision.tv




Европейский вещательный союз (ЕВС) подтвердил, что международный песенный конкурс "Евровидение" состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды). Об этом объявлено в ходе специального шоу "Европа зажигает свет" (Europe Shine A Light) в субботу.

"И даже если это сложно, мы все равно расскажем свою историю, чтобы открыться миру, показать уважение, любить. Вместе мы прорвемся так или иначе. Это случится, мы откроемся миру", - показали вещатели ролик с логотипом "Песенный конкурс Евровидение. Роттердам - 2021".

На сайте конкурса сообщается, что смотр пройдет в концертном зале Ahoy. Даты полуфиналов и финала будут объявлены позднее.
Уже известно, что 18 из 41 музыкантов и коллективов, заявленных для участия в "Евровидении-2020", будут представлять свои страны в 2021 году. Кто отправится в Роттердам следующей весной от России - пока не известно.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up). Россию на нем должна была представлять группа Little Big с песней Uno. 18 марта ЕВС принял решение отменить конкурс в этом году из-за пандемии коронавируса. Вместо финала смотра в субботу вещатели показали специальное шоу "Европа зажигает свет" с участием конкурсантов разных лет.
ТАСС
Категории: культура
Ключевые слова: «Евровидение - 2021», Роттердам
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добавлена сегодня, 17 мая, 15:20

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