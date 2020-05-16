Демонстрации против карантина в ФРГ: десятки городов и тысячи участников 🔊 Воспроизвести Акция протеста в Штутгарте



Протестные мероприятия прошли в Берлине, в Мюнхене, Дортмунде и еще целом ряде городов Германии. Власти усилили полицейское присутствие и тщательно следят за соблюдением предписаний, сообщает Протестные мероприятия прошли в Берлине, в Мюнхене, Дортмунде и еще целом ряде городов Германии. Власти усилили полицейское присутствие и тщательно следят за соблюдением предписаний, сообщает DW



Как отмечает газета Süddeutsche Zeitung, специфика заключается в том, что протест набирает обороты на фоне постепенного отказа властей от запретительных мер и реализации второго этапа по их смягчению.



Demos angekündigt: Warnung vor Anti-Corona-Protesten https://t.co/sxpN6rJxox #Coronavirus #Demonstrationen — tagesschau (@tagesschau) May 15, 2020



Около 20 демонстраций в Берлине



Полиция Берлина дала разрешение на проведение в городе около 20 демонстраций. Исходя из эпидемиологических предписаний, за каждой из них было закреплено специальное место, а число участников не должно было превышать 50. В числе заявленных площадок: площадь Розы Люксембург в районе Митте, площадь Республики перед зданием Рейхстага, где находится зал пленарных заседаний бундестага, а также Александерплац. В отличие от минувших недель в эту субботу в столице, по данным агентства dpa, удалось избежать серьезных столкновений с полицией. В предварительном порядке были задержаны около 200 человек - некоторые из них для установления личности. Двое сотрудников полиции получили легкие травмы. Всего за соблюдением социального дистанцирования и безопасности наблюдало около 1000 сотрудников органов правопорядка.



Акции в Штутгарте и Мюнхене



В Штутгарте количество участников было ограничено 5000, всем собравшимся предписано было носить маски. После достижения допустимого порога часть протестующих не была допущена на Канштатский луг (Cannstatter Wasen) - площадку, где обычно проходят пивные праздники.



В то же время, как в Берлине, так и в Штутгарте ряд организаций левой направленности провел "антидемонстрации" - акции против так называемых "ковидидиотов" - радикалов, принципиальных противников вакцинации и любителей теорий заговора.



В Мюнхене демонстрация проходила на Лугу Терезы (Theresienwiese), где обычно празднуют Октоберфест. Территория была огорожена по периметру, проникнуть за заграждения разрешили лишь 1000 человек. Призывы полиции не допустить скопления народа, озвученные по громкоговорителю, были встречены осуждающими возгласами. Один из демонстрантов в ответ выкрикнул, что "на следующей неделе здесь соберутся 10 тысяч человек". Часть протестующих принесла с собой плакаты. Надпись на одном из них гласила: "Свобода вместо принуждения". Кто-то пришел в маске, на которой было вышито: "Нам затыкают рот". Акция продолжалась два часа - именно столько времени дали на нее городские власти.



"Протест пытаются использовать в своих интересах левые и правые радикалы"



Незадолго да начала митингов премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет (Armin Laschet) - самой многонаселенной земли Германии с почти 18 млн жителей - с пониманием высказался по поводу протестов.



"Это абсолютно законно. На самом деле нет ничего необычного в том, что люди выходят на демонстрации в ситуации, когда имеет место самое серьезное ограничение основных прав со времени объединения Германии", - заявил он газете Neue Osnabrücker Zeitung.



В то же время политик предупредил, что в своих интересах "этот протест пытаются использовать левые и правые радикалы, а также "рейхсбюргеры", - запрещенная в ФРГ радикальная группировка. В Германии в субботу, 16 мая, прошла новая серия протестов против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Акции проводятся в Берлине, Мюнхене (Бавария), Дортмунде (Северный Рейн - Вестфалия), Штутгарте (Баден-Вюртемберг) и еще целом ряде городов ФРГ. Причем зачастую в одном населенном пункте проходит одновременно несколько протестных мероприятий: только в Мюнхене их заявлено около десяти.Как отмечает газета Süddeutsche Zeitung, специфика заключается в том, что протест набирает обороты на фоне постепенного отказа властей от запретительных мер и реализации второго этапа по их смягчению.Полиция Берлина дала разрешение на проведение в городе около 20 демонстраций. Исходя из эпидемиологических предписаний, за каждой из них было закреплено специальное место, а число участников не должно было превышать 50. В числе заявленных площадок: площадь Розы Люксембург в районе Митте, площадь Республики перед зданием Рейхстага, где находится зал пленарных заседаний бундестага, а также Александерплац. В отличие от минувших недель в эту субботу в столице, по данным агентства dpa, удалось избежать серьезных столкновений с полицией. В предварительном порядке были задержаны около 200 человек - некоторые из них для установления личности. Двое сотрудников полиции получили легкие травмы. Всего за соблюдением социального дистанцирования и безопасности наблюдало около 1000 сотрудников органов правопорядка.В Штутгарте количество участников было ограничено 5000, всем собравшимся предписано было носить маски. После достижения допустимого порога часть протестующих не была допущена на Канштатский луг (Cannstatter Wasen) - площадку, где обычно проходят пивные праздники.В то же время, как в Берлине, так и в Штутгарте ряд организаций левой направленности провел "антидемонстрации" - акции против так называемых "ковидидиотов" - радикалов, принципиальных противников вакцинации и любителей теорий заговора.В Мюнхене демонстрация проходила на Лугу Терезы (Theresienwiese), где обычно празднуют Октоберфест. Территория была огорожена по периметру, проникнуть за заграждения разрешили лишь 1000 человек. Призывы полиции не допустить скопления народа, озвученные по громкоговорителю, были встречены осуждающими возгласами. Один из демонстрантов в ответ выкрикнул, что "на следующей неделе здесь соберутся 10 тысяч человек". Часть протестующих принесла с собой плакаты. Надпись на одном из них гласила: "Свобода вместо принуждения". Кто-то пришел в маске, на которой было вышито: "Нам затыкают рот". Акция продолжалась два часа - именно столько времени дали на нее городские власти.Незадолго да начала митингов премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет (Armin Laschet) - самой многонаселенной земли Германии с почти 18 млн жителей - с пониманием высказался по поводу протестов."Это абсолютно законно. На самом деле нет ничего необычного в том, что люди выходят на демонстрации в ситуации, когда имеет место самое серьезное ограничение основных прав со времени объединения Германии", - заявил он газете Neue Osnabrücker Zeitung.В то же время политик предупредил, что в своих интересах "этот протест пытаются использовать левые и правые радикалы, а также "рейхсбюргеры", - запрещенная в ФРГ радикальная группировка. dw.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Германия, граница, контроль, протесты, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 76 раз Комментарии