Украина должна копить деньги на закрытие АЭС 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Закрытие атомных энергоблоков требует очень больших финансовых затрат, к которым Украине следует готовиться заранее, заявила 15 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в эфире телеканала «Украина 24».



По её словам, безопасное закрытие одного энергоблока стоит $500−650 млн, в то время как у Украины на эти цели есть примерно $187 млн, сообщает



«То есть мы за всё это время эксплуатации атомных блоков не аккумулировали средств даже на вывод одного блока, а у нас их 15. То есть сегодня мы их эксплуатируем, но не закладываем расходы для того, чтобы в будущем безопасно это сделать», — рассказала и.о. министра. Закрытие атомных энергоблоков требует очень больших финансовых затрат, к которым Украине следует готовиться заранее, заявила 15 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в эфире телеканала «Украина 24».По её словам, безопасное закрытие одного энергоблока стоит $500−650 млн, в то время как у Украины на эти цели есть примерно $187 млн, сообщает ИА REGNUM. «То есть мы за всё это время эксплуатации атомных блоков не аккумулировали средств даже на вывод одного блока, а у нас их 15. То есть сегодня мы их эксплуатируем, но не закладываем расходы для того, чтобы в будущем безопасно это сделать», — рассказала и.о. министра. Чиновник заявила, что данный вопрос очень важен и к его решению следует готовиться уже сейчас.



Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что из офиса президента Украины поступило указание не пускать его в студию, где находилась Буславец. По его словам, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды планировали эвакуировать, если в студию прорвётся Дубинский и начнёт задавать неудобные вопросы.



Депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александра Дубинского не пустили в студию программы «Свобода слова с Савиком Шустером» по указанию представителя офиса президента Украины. Об этом сообщил сам парламентарий 16 мая на своём Youtube-канале.



«Ольгу Буславец собирались вывести из эфира и вывести из студии, если я в неё прорвусь. Соответствующую команду редакторам «Савик Шустер студио» и самой Ольге дали из офиса президента», — рассказал Дубинский.



Парламентарий отметил, что сам президент Украины не имеет к этому никакого отношения. Он призвал всех, у кого есть какая-либо информации об источнике данного указания, поделиться ею.



Позже популярный политический Telegram-канал Украины «Тёмный рыцарь» сообщил, что указания и.о. министра энергетики Украины давал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.



Как сообщало ИА REGNUM, ранее на политическое ток-шоу, в котором обсуждалась украинская энергетика, не пустили депутата Верховной рады, поскольку он хотел опубликовать данные об афёре с «зелёным тарифом», согласно которому граждане Украины должны будут покупать электричество в восемь раз дороже, чем в США. Категории: в Европе Ключевые слова: АЭС, Украина, энергетика — статья прочитана 184 раза Комментарии