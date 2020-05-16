В России установили авторов провокации на сайте «Бессмертного полка» 🔊 Воспроизвести Вильнюс, 2019 год. Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







Следственный комитет России выяснил, кто выложил фотографии нацистских преступников на портале онлайн-шествия "Бессмертный полк", заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.



По ее словам, установлены IP-адреса, с которых предпринимались попытки "размещения недостоверного контента", а также их владельцы, сообщает



СК установил, что к совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном это иностранцы. Также среди подозреваемых на данный момент свыше десяти граждан, которые проживают в различных российских регионах. По ее словам, установлены IP-адреса, с которых предпринимались попытки "размещения недостоверного контента", а также их владельцы, сообщает РИА Новости. СК установил, что к совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном это иностранцы. Также среди подозреваемых на данный момент свыше десяти граждан, которые проживают в различных российских регионах.



Уголовное дело



Шествие "Бессмертного полка" прошло 9 мая в режиме онлайн. Злоумышленники под различными именами разместили фотографии фюрера нацистского третьего рейха Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом.



Руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова сообщила, что организаторы "Бессмертного полка" передадут в СК данные этих пользователей.



После этих инцидентов были возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма.



Десятки тысяч хулиганских анкет



Руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" Артем Хуторской рассказал, что модераторы выловили и заблокировали порядка 20 тысяч хулиганских анкет и примерно 600 IP-адресов, с которых они отправлялись.



"Среди 20 тысяч заблокированных анкет есть и хулиганские, и откровенно нацистские, и просто глупые несуразности", — приводит слова Хуторского газета "Московский Комсомолец".



На сайт, по его словам, поступало так много анкет, что пришлось потрудиться и волонтерам, и программному обеспечению в автоматическом режиме — их просматривали буквально "всем миром".



"В следующие годы, и, возможно, даже в этом сентябре мы пройдем "Бессмертным полком" в нашем традиционном формате", — сказал организатор акции.



Хуторской добавил, что нынешний онлайн-формат может сохраниться для тех, кто не может лично присутствовать на мероприятии. При этом он призвал россиян не злоупотреблять такой возможностью. Установленных лиц разыскивают, расследование продолжается.Шествие "Бессмертного полка" прошло 9 мая в режиме онлайн. Злоумышленники под различными именами разместили фотографии фюрера нацистского третьего рейха Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом.Руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова сообщила, что организаторы "Бессмертного полка" передадут в СК данные этих пользователей.После этих инцидентов были возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма.Руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" Артем Хуторской рассказал, что модераторы выловили и заблокировали порядка 20 тысяч хулиганских анкет и примерно 600 IP-адресов, с которых они отправлялись.На сайт, по его словам, поступало так много анкет, что пришлось потрудиться и волонтерам, и программному обеспечению в автоматическом режиме — их просматривали буквально "всем миром"."В следующие годы, и, возможно, даже в этом сентябре мы пройдем "Бессмертным полком" в нашем традиционном формате", — сказал организатор акции.Хуторской добавил, что нынешний онлайн-формат может сохраниться для тех, кто не может лично присутствовать на мероприятии. При этом он призвал россиян не злоупотреблять такой возможностью. Категории: общество, в России, история Ключевые слова: Адольф Гитлер, провокации, "Бессмертный полк", онлайн-шествие — статья прочитана 132 раза Комментарии