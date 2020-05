Шоу Евровидение 2020. Европа зажигает свет пройдет в 46 странах мира 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Руслан Кривобок Конкурс "Евровидение". Архивное фото



Организаторы "Евровидения" приняли решение отменить в этом году международный музыкальный песенный конкурс из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире. На данный момент рассматривается вариант проведения смотра в 2021 году снова в Роттердаме, однако в соответствии с правилами — песни этого года в любом случае не будут иметь право быть представленными на "Евровидении" в следующем году, а выбор артистов от каждой из стран остается за вещателями. Вместе полноценного конкурса организаторы приняли решение провести музыкальное шоу с исполнителями разных стран.



Организаторы шоу подготовили для поклонников конкурса много сюрпризов, в частности можно будет послушать выступления фанатов конкурса, увидеть, как могла бы звучать песня On Fire участников The Roop из Литвы, если бы ее пел Элвис Пресли, а также услышать акустическую версию песни Uno от российской группы Little Big, которая должна была поехать на Евровидение от России в этом году.



Участники Little Big ранее сообщали, что были очень разочарованы отменой конкурса, так как для них это было по-настоящему мировое событие. При этом лидер группы Илья Прусикин в интервью блогеру NikkieTutorials добавлял, что группа готова представить Россию на конкурсе в следующем году.



"Я скажу так: если нас позовут, еще раз дадут нам шанс поучаствовать, это будет хорошо. Если нет — то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы ... не для того, чтобы доказать себе что-то. А для того, чтобы всем вместе провести крутой конкурс", — объяснял артист.



От "Обзора": В Литве главное событие года в культурной жизни планеты можно будет наблюдать в эфире государственного телеканала и такого же государственного радио.



Категории: культура Ключевые слова: Евровидение-2020, The Roop — статья прочитана 222 раза Комментарии