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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4, 5 млн





В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 4,5 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

От болезней, вызванных инфекцией, скончались 307,7 тыс., выздоровели — 1,63 млн человек.

На первом месте по числу выявленных случаев находятся Соединенные Штаты — 1,44 млн. Далее идут Россия (262 тыс.), Великобритания (238 тыс.), Испания (230 тыс.) и Италия (223 тыс.).

Источник: ИА REGNUM
Категории: в мире, здоровье
Ключевые слова: Россия, США, коронавирус
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добавлена сегодня, 16 мая, 10:00

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