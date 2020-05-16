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В Раде заявили о падении мощности работающих блоков украинских АЭС
Глава энергетического комитета украинского парламента Андрей Герус заявил, что общая мощность работающих блоков украинских АЭС упала до исторического минимума.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост Геруса в Facebook.
«Общая мощность работающих атомных блоков упала до 6780 МВт, это меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины», — написал он.
По его словам, падение до данной отметки произошло после того, как был отключён третий энергоблок Южно-Украинской АЭС.
Ранее Герус сообщал об отключении атомного блока №3 Ровенской АЭС. Позднее он был вновь подключён к энергосети.
russian.rt.com
Категории: экономика, чп и криминал, технологии
География: Украина
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