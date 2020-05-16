В Раде заявили о падении мощности работающих блоков украинских АЭС 🔊 Воспроизвести Reuters



Глава энергетического комитета украинского парламента Андрей Герус заявил, что общая мощность работающих блоков украинских АЭС упала до исторического минимума.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост Геруса в Facebook.



«Общая мощность работающих атомных блоков упала до 6780 МВт, это меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины», — написал он.



По его словам, падение до данной отметки произошло после того, как был отключён третий энергоблок Южно-Украинской АЭС.



Ранее Герус сообщал об отключении атомного блока №3 Ровенской АЭС. Позднее он был вновь подключён к энергосети. Глава энергетического комитета украинского парламента Андрей Герус заявил, что общая мощность работающих блоков украинских АЭС упала до исторического минимума.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост Геруса в Facebook.«Общая мощность работающих атомных блоков упала до 6780 МВт, это меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины», — написал он.По его словам, падение до данной отметки произошло после того, как был отключён третий энергоблок Южно-Украинской АЭС.Ранее Герус сообщал об отключении атомного блока №3 Ровенской АЭС. Позднее он был вновь подключён к энергосети. russian.rt.com Категории: экономика, чп и криминал, технологии Ключевые слова: АЭС, авария, опасность, износ География: Украина — статья прочитана 181 раз Комментарии