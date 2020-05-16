Загрузка... Ученые нашли лекарство от коронавируса 🔊 Воспроизвести



Противовирусный препарат рибавирин, применяемый против гепатита и других инфекций, может быть эффективным лекарством от коронавируса, утверждают ученые из Университета Гете и сотрудники Франкфуртской университетской больницы, сообщает



Специалисты выяснили, что COVID-19 изменяет клетки человека. Они применили одну из разновидностей масс-спектрометрии mePROD, чтобы определить, с какой скоростью и в каком количестве белок синтезируется в клетках толстой кишки.



Многие вирусы останавливают выработку белков инфицированного в пользу вирусных белков, однако выяснилось, что коронавирус незначительно влияет на выработку белка, при этом ускоряя его синтез.



Для замедления размножения вируса ученые использовали ингибиторы трансляции, подавляющие процесс синтеза белка, в котором участвуют матричная РНК, транспортная РНК и рибосомы.



Среди веществ, останавливающих размножение вируса в культуре клеток, была 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG), а также рибавирин.



Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2 заразились 4,2 миллиона человек, свыше 287 тысяч из них погибли.



В России число зараженных коронавирусом превысило 252 тысячи человек, 53 тысячи пациентов выздоровели, 2305 человек скончались. Противовирусный препарат рибавирин, применяемый против гепатита и других инфекций, может быть эффективным лекарством от коронавируса, утверждают ученые из Университета Гете и сотрудники Франкфуртской университетской больницы, сообщает РИА Новости . Исследование опубликовано в журнале Nature.Специалисты выяснили, что COVID-19 изменяет клетки человека. Они применили одну из разновидностей масс-спектрометрии mePROD, чтобы определить, с какой скоростью и в каком количестве белок синтезируется в клетках толстой кишки.Многие вирусы останавливают выработку белков инфицированного в пользу вирусных белков, однако выяснилось, что коронавирус незначительно влияет на выработку белка, при этом ускоряя его синтез.Для замедления размножения вируса ученые использовали ингибиторы трансляции, подавляющие процесс синтеза белка, в котором участвуют матричная РНК, транспортная РНК и рибосомы.Среди веществ, останавливающих размножение вируса в культуре клеток, была 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG), а также рибавирин.Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2 заразились 4,2 миллиона человек, свыше 287 тысяч из них погибли.В России число зараженных коронавирусом превысило 252 тысячи человек, 53 тысячи пациентов выздоровели, 2305 человек скончались. Загрузка... РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, пандемия — статья прочитана 217 раз Комментарии