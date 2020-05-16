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Ученые нашли лекарство от коронавируса
Противовирусный препарат рибавирин, применяемый против гепатита и других инфекций, может быть эффективным лекарством от коронавируса, утверждают ученые из Университета Гете и сотрудники Франкфуртской университетской больницы, сообщает РИА Новости. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Специалисты выяснили, что COVID-19 изменяет клетки человека. Они применили одну из разновидностей масс-спектрометрии mePROD, чтобы определить, с какой скоростью и в каком количестве белок синтезируется в клетках толстой кишки.
Многие вирусы останавливают выработку белков инфицированного в пользу вирусных белков, однако выяснилось, что коронавирус незначительно влияет на выработку белка, при этом ускоряя его синтез.
Для замедления размножения вируса ученые использовали ингибиторы трансляции, подавляющие процесс синтеза белка, в котором участвуют матричная РНК, транспортная РНК и рибосомы.
Среди веществ, останавливающих размножение вируса в культуре клеток, была 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG), а также рибавирин.
Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2 заразились 4,2 миллиона человек, свыше 287 тысяч из них погибли.
В России число зараженных коронавирусом превысило 252 тысячи человек, 53 тысячи пациентов выздоровели, 2305 человек скончались.
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РИА Новости
Категории: в мире, чп и криминал, здоровье
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