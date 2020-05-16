СМИ: Китай рассматривает ответные санкции против американских чиновников 🔊 Воспроизвести © AFP 2020 / Hector Retamal Глобус в парке в Ухане, Китай. Архивное фото



Китай крайне недоволен позицией США по вопросу причастности Пекина к распространению COVID-19 и допускает введение ответных санкций, пишет газета Global Times со ссылкой на источники, передает



Ранее республиканец Линдси Грэм сообщил, что внес в сенат США законопроект "Об ответственности за COVID-19" о санкциях против КНР за распространение коронавируса. Документ предлагает ввести ограничения, если китайцы не предоставят полного отчета о возникновении вспышки заболевания. За него проголосовали еще восемь сенаторов-республиканцев. Китай крайне недоволен позицией США по вопросу причастности Пекина к распространению COVID-19 и допускает введение ответных санкций, пишет газета Global Times со ссылкой на источники, передает РИА Новости Ранее республиканец Линдси Грэм сообщил, что внес в сенат США законопроект "Об ответственности за COVID-19" о санкциях против КНР за распространение коронавируса. Документ предлагает ввести ограничения, если китайцы не предоставят полного отчета о возникновении вспышки заболевания. За него проголосовали еще восемь сенаторов-республиканцев. Пекин выразил решительный протест и назвал проект игнорирующим факты.



"Китай ответит не просто символически, он примет контрмеры, которые будут болезненными для них", — приводит слова аналитиков издание.



По данным Global Times, по меньшей мере четыре конгрессмена и две организации будут включены в санкционный список. Среди "кандидатов" на попадание под санкции фигурирует и генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, который подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии коронавируса.



Законопроект Грэма



Внесенный в сенат США законопроект предлагает в течение двух месяцев подтвердить конгрессу, что КНР предоставила полный отчет по возникновению пандемии и закрыла все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей.



Заодно Грэм требует освободить всех активистов, задержанных в Гонконге после начала пандемии.



Перспективы законопроекта неясны.



Трамп критикует Китай и публично размышляет о том, как заставить Пекин "заплатить" за пандемию. При этом демократы, у которых большинство в палате представителей, не поддерживают идею введения санкций.



КНР все обвинения США в недостаточной прозрачности отвергает. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, Китай, санкции, торговля, пошлины, коронавирус — статья прочитана 203 раза Комментарии