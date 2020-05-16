Главная >> Новости >> политика, в мире >> СМИ: Китай рассматривает ответные санкции против американских чиновников

СМИ: Китай рассматривает ответные санкции против американских чиновников

© AFP 2020 / Hector Retamal Глобус в парке в Ухане, Китай. Архивное фото


Китай крайне недоволен позицией США по вопросу причастности Пекина к распространению COVID-19 и допускает введение ответных санкций, пишет газета Global Times со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Ранее республиканец Линдси Грэм сообщил, что внес в сенат США законопроект "Об ответственности за COVID-19" о санкциях против КНР за распространение коронавируса. Документ предлагает ввести ограничения, если китайцы не предоставят полного отчета о возникновении вспышки заболевания. За него проголосовали еще восемь сенаторов-республиканцев.
Пекин выразил решительный протест и назвал проект игнорирующим факты.

"Китай ответит не просто символически, он примет контрмеры, которые будут болезненными для них", — приводит слова аналитиков издание.

По данным Global Times, по меньшей мере четыре конгрессмена и две организации будут включены в санкционный список. Среди "кандидатов" на попадание под санкции фигурирует и генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, который подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии коронавируса.

Законопроект Грэма

Внесенный в сенат США законопроект предлагает в течение двух месяцев подтвердить конгрессу, что КНР предоставила полный отчет по возникновению пандемии и закрыла все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей.

Заодно Грэм требует освободить всех активистов, задержанных в Гонконге после начала пандемии.

Перспективы законопроекта неясны.

Трамп критикует Китай и публично размышляет о том, как заставить Пекин "заплатить" за пандемию. При этом демократы, у которых большинство в палате представителей, не поддерживают идею введения санкций.

КНР все обвинения США в недостаточной прозрачности отвергает.
РИА Новости
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: США, Китай, санкции, торговля, пошлины, коронавирус
статья прочитана 203 раза
добавлена сегодня, 16 мая, 17:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка