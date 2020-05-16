Forbes США : рейтинг Forbes Global 2000 показывает, что российских нефтяных монстров ничто не остановит 🔊 Воспроизвести © Спутник



Колумнист Forbes пишет о состоянии российских нефтяных и газовых компаний, основываясь на списке Forbes Global 2000. Автор считает, что, несмотря на сегодняшний кризис, дела у таких гигантов, как Газпром и Роснефть, идут хорошо. Более того, после пандемии в России начнется подъем.



Российская нефть постоянно находится в «зверском режиме».



Если это лозунг, то он очень похож на девиз американской почты. «Ни дождь, ни сибирский лед, ни негативные нефтяные фьючерсы» не заставят российские государственные нефтяные компании выбыть из списка Forbes Global 2000.



Из 10 российских компаний, включенных в этом году в данный рейтинг, семь являются нефтяными и газовыми. Еще там есть два банка (Сбербанк и ВТБ) и «Норильский никель». Ведущая семерка ищет нефть и газ повсюду: от холодного Карского моря в России до удаленных районов в Боливии. Российская нефть постоянно находится в «зверском режиме».Если это лозунг, то он очень похож на девиз американской почты. «Ни дождь, ни сибирский лед, ни негативные нефтяные фьючерсы» не заставят российские государственные нефтяные компании выбыть из списка Forbes Global 2000.Из 10 российских компаний, включенных в этом году в данный рейтинг, семь являются нефтяными и газовыми. Еще там есть два банка (Сбербанк и ВТБ) и «Норильский никель». Ведущая семерка ищет нефть и газ повсюду: от холодного Карского моря в России до удаленных районов в Боливии.



«Роснефть» на втором месте. Это 53-я компания в мире, и она в нынешнем рейтинге «Форбс» опустилась на одну позицию с прошлого года, когда ей принадлежало 52-е место.



Большинство людей об этом не знают, но из-за проблем с долгами в Венесуэле компанией Citgo, которая когда-то целиком принадлежала нефтяной фирме PdVSA, сейчас на 49,9% владеет «Роснефть».



Если фанаты бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» в этом году попадут на стадион «Фенуэй Парк», то они увидят, что над этой зеленой громадиной висит красный треугольник неонового логотипа Citgo, большая часть которой принадлежит компании, чьего генерального директора российские СМИ часто называют Дартом Вейдером. Вполне возможно, что Игорь Сечин по степени своего влияния занимает второе место в России, уступая только самому Владимиру Путину.



«Лукойл» — это третья по размерам корпорация в России. В мире она занимает 99-е место, а в 2019 году занимала 97-е. Тот, кто когда-либо проезжал нью-йоркские пригороды, наверняка заливал в свой бак бензин на лукойловских заправках. Это русские заправки.



Наибольших успехов среди российских фирм в рейтинге Global 2000 в этом году добился еще один частный энергетический гигант «Новатэк». Среди публичных компаний он перебрался с 499-го на 316-е место.



Контрольный пакет «Новатэка» принадлежит миллиардеру Леониду Михельсону. Компания известна своими газовыми месторождениями в Сибири, а еще она является одним из ключевых производителей и экспортеров сжиженного природного газа, большая часть которого идет в Китай. Возможно, «Новатэк» является одним из главных конкурентов США в области СПГ в Азии.



Но этот год начался для русских отвратительно. В марте они не продлили соглашение о сокращении добычи с ОПЕК, в основном с саудовцами. Россия вышла из заключенной три года назад сделки о квотах на добычу, из-за чего нефтяные цены упали на пол. Тогда они сказали, что будут наращивать добычу, потому что пандемия covid-19 уничтожила спрос на черное золото, и цены на него упали еще ниже. А потом в апреле настал исторический день, когда майские фьючерсы сошли с ума, потому что цены на нефть составили 33 доллара со знаком минус, а на следующий день ожили, когда истек срок действия контракта. Нефть по-прежнему дешевая. Она уже несколько недель держится на уровне чуть выше 20 долларов за баррель.



С точки зрения бизнеса, российские государственные нефтегазовые фирмы слишком большие, чтобы рухнуть. «У них не будет ни понижений, ни дефолтов», — говорит экономист Луиш Пейшоту (Luiz Peixoto), работающий в Лондоне в компании BNP Paribas.



Для инвесторов Россия как никогда дешева. «Мы купили акции „Газпрома" и „Норникеля", — рассказал менеджер голландского фонда Blauwtulp Wealth Management. — Многие российские акции сейчас очень дешевы из-за пандемии. А многие совершенно неожиданно демонстрируют солидный рост».



Руководитель Сбербанка Герман Греф называет нынешний нефтяной и эпидемиологический кризис «прогулкой в парке» по сравнению с прежними экономическими взрывами в России. В этом году в рейтинге Global 2000 Сбербанк занял 402-е место. Это серьезное сползание на несколько сотен пунктов, потому что в 2019 году он стоял на 47-м месте.



Зависимость России от нефти и газа по-прежнему является огромной проблемой. Прошло уже много лет после распада Советского Союза, а Россия, если вести речь о ее самых важных корпорациях, до сих пор похожа на «одну большую заправку», как выразился однажды покойный сенатор Джон Маккейн. Но знаменитое изречение Ротшильда «Покупать под звуки пушек, продавать под звуки труб» было как будто специально изобретено для российских акций, и сегодня любой, кто покупает акции ТИФов, обязательно станет обладателем ценных бумаг «Газпрома» или вейдеровской «Роснефти».



Во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов нефть марки Брент упала в цене на 77% со 146 до 34 долларов за баррель, а индекс MSCI Russia опустился на 80%.



Во время глобальной пандемии 2020 года нефть марки Брент подешевела на 75% с 69 до 17,30 доллара за баррель, а MSCI Russia опустился на 51%. Русские привыкают к обвалам. На сей раз они не попались на удочку. Местные покупали. Российские гигантские корпорации оказались в выигрыше.



«В России кризисы случаются в два раза чаще, чем в остальном мире. Российским инвесторам приходится все время быть начеку, — говорит Григорий Седов, являющийся управляющим директором направления по работе с частными клиентами в инвестиционной компании „Ренессанс Капитал", — Многие российские инвесторы сумели подойти к кризису в хорошей форме».



После пандемии в России начнется подъем. Нефть снова вырастет в цене. Российские нефтегазовые компании получат возможность выбраться из той ямы, которую они сами себе вырыли, вступив в спор с ОПЕК и с американскими добывающими компаниями из сланцевого сектора. Какие-то нефтяные фирмы из-за этой неразберихи в будущем году опустятся еще ниже в рейтинге Global 2000. Но ни одна от этого не рухнет и из рейтинга не исчезнет.



Автор: Кеннет Рапоза (Kenneth Rapoza) для Forbes, США, перевод Самая крупная фирма «Газпром» в этом году стала 32-й транснациональной корпорацией в мире, поднявшись с 40-го места, которое она занимала в 2019 году. Эта компания стала притчей во языцех для увлекающихся политикой специалистов, которые следят за Россией. Она владеет основным пакетом трубопровода «Северный поток — 2», который свяжет Россию с Германией, и ей угрожают санкциями Соединенные Штаты. Европейские партнеры «Газпрома» этим недовольны. Они все равно продолжают участвовать в этом проекте, ведь «Газпром» является главным и самым крупным поставщиком природного газа в Европу.«Роснефть» на втором месте. Это 53-я компания в мире, и она в нынешнем рейтинге «Форбс» опустилась на одну позицию с прошлого года, когда ей принадлежало 52-е место.Большинство людей об этом не знают, но из-за проблем с долгами в Венесуэле компанией Citgo, которая когда-то целиком принадлежала нефтяной фирме PdVSA, сейчас на 49,9% владеет «Роснефть».Если фанаты бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» в этом году попадут на стадион «Фенуэй Парк», то они увидят, что над этой зеленой громадиной висит красный треугольник неонового логотипа Citgo, большая часть которой принадлежит компании, чьего генерального директора российские СМИ часто называют Дартом Вейдером. Вполне возможно, что Игорь Сечин по степени своего влияния занимает второе место в России, уступая только самому Владимиру Путину.«Лукойл» — это третья по размерам корпорация в России. В мире она занимает 99-е место, а в 2019 году занимала 97-е. Тот, кто когда-либо проезжал нью-йоркские пригороды, наверняка заливал в свой бак бензин на лукойловских заправках. Это русские заправки.Наибольших успехов среди российских фирм в рейтинге Global 2000 в этом году добился еще один частный энергетический гигант «Новатэк». Среди публичных компаний он перебрался с 499-го на 316-е место.Контрольный пакет «Новатэка» принадлежит миллиардеру Леониду Михельсону. Компания известна своими газовыми месторождениями в Сибири, а еще она является одним из ключевых производителей и экспортеров сжиженного природного газа, большая часть которого идет в Китай. Возможно, «Новатэк» является одним из главных конкурентов США в области СПГ в Азии.Но этот год начался для русских отвратительно. В марте они не продлили соглашение о сокращении добычи с ОПЕК, в основном с саудовцами. Россия вышла из заключенной три года назад сделки о квотах на добычу, из-за чего нефтяные цены упали на пол. Тогда они сказали, что будут наращивать добычу, потому что пандемия covid-19 уничтожила спрос на черное золото, и цены на него упали еще ниже. А потом в апреле настал исторический день, когда майские фьючерсы сошли с ума, потому что цены на нефть составили 33 доллара со знаком минус, а на следующий день ожили, когда истек срок действия контракта. Нефть по-прежнему дешевая. Она уже несколько недель держится на уровне чуть выше 20 долларов за баррель.С точки зрения бизнеса, российские государственные нефтегазовые фирмы слишком большие, чтобы рухнуть. «У них не будет ни понижений, ни дефолтов», — говорит экономист Луиш Пейшоту (Luiz Peixoto), работающий в Лондоне в компании BNP Paribas.Для инвесторов Россия как никогда дешева. «Мы купили акции „Газпрома" и „Норникеля", — рассказал менеджер голландского фонда Blauwtulp Wealth Management. — Многие российские акции сейчас очень дешевы из-за пандемии. А многие совершенно неожиданно демонстрируют солидный рост».Руководитель Сбербанка Герман Греф называет нынешний нефтяной и эпидемиологический кризис «прогулкой в парке» по сравнению с прежними экономическими взрывами в России. В этом году в рейтинге Global 2000 Сбербанк занял 402-е место. Это серьезное сползание на несколько сотен пунктов, потому что в 2019 году он стоял на 47-м месте.Зависимость России от нефти и газа по-прежнему является огромной проблемой. Прошло уже много лет после распада Советского Союза, а Россия, если вести речь о ее самых важных корпорациях, до сих пор похожа на «одну большую заправку», как выразился однажды покойный сенатор Джон Маккейн. Но знаменитое изречение Ротшильда «Покупать под звуки пушек, продавать под звуки труб» было как будто специально изобретено для российских акций, и сегодня любой, кто покупает акции ТИФов, обязательно станет обладателем ценных бумаг «Газпрома» или вейдеровской «Роснефти».Во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов нефть марки Брент упала в цене на 77% со 146 до 34 долларов за баррель, а индекс MSCI Russia опустился на 80%.Во время глобальной пандемии 2020 года нефть марки Брент подешевела на 75% с 69 до 17,30 доллара за баррель, а MSCI Russia опустился на 51%. Русские привыкают к обвалам. На сей раз они не попались на удочку. Местные покупали. Российские гигантские корпорации оказались в выигрыше.«В России кризисы случаются в два раза чаще, чем в остальном мире. Российским инвесторам приходится все время быть начеку, — говорит Григорий Седов, являющийся управляющим директором направления по работе с частными клиентами в инвестиционной компании „Ренессанс Капитал", — Многие российские инвесторы сумели подойти к кризису в хорошей форме».После пандемии в России начнется подъем. Нефть снова вырастет в цене. Российские нефтегазовые компании получат возможность выбраться из той ямы, которую они сами себе вырыли, вступив в спор с ОПЕК и с американскими добывающими компаниями из сланцевого сектора. Какие-то нефтяные фирмы из-за этой неразберихи в будущем году опустятся еще ниже в рейтинге Global 2000. Но ни одна от этого не рухнет и из рейтинга не исчезнет.Автор: Кеннет Рапоза (Kenneth Rapoza) для Forbes, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, нефть, импорт, добыча — статья прочитана 305 раз Комментарии