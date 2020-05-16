Загрузка... Wirtualna Polska Польша : «Балтик пайп» станет для Польши семимильным шагом вперед 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Андрей Соломонов



Президент Польши анонсировал строительство газопровода «Балтик пайп», подчеркнув его значение для обретения Польшей независимости от России. Однако читатели отнеслись к его словам скептически: «А у Польши есть на это деньги? Глупость правящей партии приведет Польшу к краху».



Президент Анджей Дуда (Andrzej Duda) сделал в понедельник утром заявление о начале строительства газопровода «Балтик пайп», подчеркнув его значение для процесса обретения Польшей независимости от России.



«Это очень хороший момент для Польши не только в текущем контексте, но и, я искренне в это верю, в контексте ближайших десятилетий, — начал он свое выступление. —Мы действительно начинаем строительство "Балтик пайп", то есть того газопровода, который будет начинаться на норвежском шельфе, а далее через Данию пойдет в Польшу, на наше побережье, в Тшенсач», — сообщил президент. Президент Анджей Дуда (Andrzej Duda) сделал в понедельник утром заявление о начале строительства газопровода «Балтик пайп», подчеркнув его значение для процесса обретения Польшей независимости от России.«Это очень хороший момент для Польши не только в текущем контексте, но и, я искренне в это верю, в контексте ближайших десятилетий, — начал он свое выступление. —Мы действительно начинаем строительство "Балтик пайп", то есть того газопровода, который будет начинаться на норвежском шельфе, а далее через Данию пойдет в Польшу, на наше побережье, в Тшенсач», — сообщил президент. «Если говорить о полномасштабной диверсификации источников поставки газа в нашу страну, об обретении Польшей как покупателем полной независимости от России, то это семимильный шаг на пути к цели, — объяснял он. — 30 апреля компания "Газ Систем" подписала контракт на реализацию этой инвестиции». Президент Дуда добавил, что работы начнутся буквально в ближайшие дни. Он также напомнил, что ввести газопровод в эксплуатацию планируется 1 октября 2022 года.



Заявление Дуды. Ни слова о выборах



Между тем до сих пор остается неясным, когда именно и в какой форме пройдут президентские выборы. Ответы на эти вопросы должна принести ближайшая неделя. Появляются сообщения, что из-за проблем с организацией голосования и протестов оппозиции партия «Право и справедливость» (PiS) готовит альтернативные решения. В частности, она может использовать в своих целях Конституционный суд, вновь делегировать полномочия по организации выборов Государственной избирательной комиссии и отказаться от всеобщего голосования по почте, писал на нашем портале Марчин Маковский (Marcin Makowski).



В свою очередь, портал «Онет» сообщал, что во внимание принимается еще один вариант: отставка Анджея Дуды. Эту тему президент не затронул, на что обратили внимание комментаторы. «Конечно, со стратегической точки зрения "Балтик пайп" — очень важный проект, но когда за шесть дней до выборов, перспектива проведения которых остается под вопросом, глава государства делает о нем внезапное заявление и превращает его в главную тему, это выглядит ненормальным», — написал в своем Твиттере публицист Лукаш Вареха (Łukasz Warzecha).







Комментарии читателей



to ja



Браво, этот газопровод гарантирует нам, что мы сможем вести переговоры с Россией о ценах, как Германия.







Obserwatorka



В Польше сейчас нет более важных тем, которыми бы следовало заняться? Может, президент живет в параллельном мире и не имеет понятия, что происходит вокруг.







The



Да уж, действительно «очень хороший момент для Польши»! Этот человек посылает нам свои комментарии с Марса? Кто сейчас подписывает долгосрочные контракты?







Anad



А у Польши есть на это деньги? В период пандемии и надвигающегося глобального экономического кризиса думать о газопроводе — самоубийство. сovid-19 и глупость правящей партии приведут Польшу к краху.







Polak



В нынешней ситуации я бы советовал, пока у нас есть такая возможность, вести с Россией переговоры на тему долгосрочного контракта. С деньгами у нее, если я правильно понимаю, сейчас плохо.







KiP



Понимаешь ты неправильно. Дело не в деньгах, а в обретении независимости от России. Мы сможем и дальше покупать у нее газ, но у нас будет возможность этого не делать, а на переговорах это важный фактор.







erzy22



А почему нам так нужно «обретать независимость» от поставок с востока??? Этот газ что, хуже? Обязательно тратить миллиарды на строительство газопровода и поставлять сырье из Норвегии, если у нас уже есть газ под носом? Что вы за менеджеры, если не можете договориться о хорошей цене? Политика не должна играть здесь никакой роли, главное — бизнес.







Angella



Польская шизофрения: российский газ плохой, хотя он самый дешевый в Европе, а российский уголь хороший, потому что он дешевле польского. Итог: мы привозим самый дорогой газ из Америки и тонны угля из России (с Украины). Загрузка... inosmi.ru Категории: экономика, политика Ключевые слова: газопровод, польша, строительство География: Польша — статья прочитана 62 раза Комментарии