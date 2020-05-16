Загрузка... «Новый отсчёт времени»: в честь героев-красноармейцев поляки высадили дубы 🔊 Воспроизвести Дубок с повязанной георгиевской ленточкой в польском Клещеле. Фото Мариуша Ничипорука / EADaily



На востоке Польши группа единомышленников высадила дубы у нескольких памятников советским солдатам и офицерам, которые погибли при освобождении страны от немецко-фашистского порабощения.



В частности, акция «Лес Победы» прошла в приграничной с Белоруссией деревне Дубиче-Церкевне, где два года назад был совершён акт государственного вандализма — снесён памятник в виде статуи красноармейца, держащего ППШ, с именами 26 советских воинов, погибших при освобождении Хайнувского повята.



«Здесь, рядом с оставшимся фундаментом от снесённого памятника солдатам Красной армии, мы осветили сразу два высаженных дубка и два памятных креста с табличками в честь двух полковников: командира 49-й Краснознамённой стрелковой дивизии полковника Константина Васильева и замкомандира дивизии полковника Никодима Скурьята, — рассказал На востоке Польши группа единомышленников высадила дубы у нескольких памятников советским солдатам и офицерам, которые погибли при освобождении страны от немецко-фашистского порабощения.В частности, акция «Лес Победы» прошла в приграничной с Белоруссией деревне Дубиче-Церкевне, где два года назад был совершён акт государственного вандализма — снесён памятник в виде статуи красноармейца, держащего ППШ, с именами 26 советских воинов, погибших при освобождении Хайнувского повята.«Здесь, рядом с оставшимся фундаментом от снесённого памятника солдатам Красной армии, мы осветили сразу два высаженных дубка и два памятных креста с табличками в честь двух полковников: командира 49-й Краснознамённой стрелковой дивизии полковника Константина Васильева и замкомандира дивизии полковника Никодима Скурьята, — рассказал EADaily участник акции Мариуш Ничипорук. — Упомянутая дивизия 24 июня 1941 года, как волнорез сдерживала натиск немецко-фашисткой 292-й пехотной дивизии, которая прорывалась от Клещеле на Хайнувку. Трудно сдержать чувства… Перед нашими глазами стоят картины 35-летней давности, когда мы торжественно открывали памятник. Тот памятник, который пару лет назад у нас отняли. Тогда было уйма народу, а сегодня нас несколько человек. Но вдруг к нам присоединился местный житель. Он пожарный с большим стажем, пообещал поливать дубы. После подошёл кто-то ещё, и я понял — мы здесь начали новый отсчёт времени». Дуб в честь 75-летия Победы в польской деревне Дубиче-Церкевне. Фото Мариуша Ничипорука / EADaily



Также дубки были посажены непосредственно в районном центре Хайнувка на кладбище, где общественники установили православный крест с памятным знаком в честь генерала Павла Батова, под командованием которого советские войска освобождали эти польские земли.



«К нашему удивлению в нынешнее пандемическое время народу собралось прилично. Своим присутствием меня поразила одна старушка, которая целовала гранитные кресты памятника советским солдатам и офицерам, которые погибли в боях с немцами в июне 1941 и июле 1944 года. Все собравшиеся с энтузиазмом приняли предложение высадить ещё один дуб и поставить памятный крест в честь нашего земляка генерала Александра Вашкевича, который родом из Беловежи», — продолжил Ничипорук.



Памятный знак в честь генерала Павла Батова в польской Хайнувка. Фото Мариуша Ничипорука / EADaily



В городе Клещеле единомышленники почтили память двух польских командиров — майора Генрика Сухарского и генерала Яна Межицана. Майор Сухарский командовал гарнизоном на Вестерплатте, принявшим на себя первый удар нацистов в сентябре 1939 года. Генерал Ян Межицан — в российской историографии Иван Межицан — командовал в Войске Польском 1-й танковой бригадой имени Героев Вестерплатте, дойдя с боями до Варшавы.



«Жителям Клещеле сын русского и польского народов Межицан особо близок потому, что здесь проживал ветеран Войска Польского Юзеф Гловацкий, который бил фашистов под командованием генерала Межицана. На могилу пана Юзефа мы возложили цветы, зажгли лампады. Особым гостем стал Пётр Гловацкий — сын ветерана. Здесь, у церковки в честь св. Георгия Победоносца, прошла наша совместная молитва — поляков и русских, православных и католиков, как настоящих братьев, что увековечено в установленных нами крестах, стоящих плечом к плечу, как образец нашим народам», — подытожил Мариуш Ничипорук. Также дубки были посажены непосредственно в районном центре Хайнувка на кладбище, где общественники установили православный крест с памятным знаком в честь генерала Павла Батова, под командованием которого советские войска освобождали эти польские земли.«К нашему удивлению в нынешнее пандемическое время народу собралось прилично. Своим присутствием меня поразила одна старушка, которая целовала гранитные кресты памятника советским солдатам и офицерам, которые погибли в боях с немцами в июне 1941 и июле 1944 года. Все собравшиеся с энтузиазмом приняли предложение высадить ещё один дуб и поставить памятный крест в честь нашего земляка генерала Александра Вашкевича, который родом из Беловежи», — продолжил Ничипорук.В городе Клещеле единомышленники почтили память двух польских командиров — майора Генрика Сухарского и генерала Яна Межицана. Майор Сухарский командовал гарнизоном на Вестерплатте, принявшим на себя первый удар нацистов в сентябре 1939 года. Генерал Ян Межицан — в российской историографии Иван Межицан — командовал в Войске Польском 1-й танковой бригадой имени Героев Вестерплатте, дойдя с боями до Варшавы.«Жителям Клещеле сын русского и польского народов Межицан особо близок потому, что здесь проживал ветеран Войска Польского Юзеф Гловацкий, который бил фашистов под командованием генерала Межицана. На могилу пана Юзефа мы возложили цветы, зажгли лампады. Особым гостем стал Пётр Гловацкий — сын ветерана. Здесь, у церковки в честь св. Георгия Победоносца, прошла наша совместная молитва — поляков и русских, православных и католиков, как настоящих братьев, что увековечено в установленных нами крестах, стоящих плечом к плечу, как образец нашим народам», — подытожил Мариуш Ничипорук. Загрузка... eadaily.com Категории: общество, в Европе, история Ключевые слова: польша, война, Путин, пакт, история, память География: Польша — статья прочитана 86 раз Комментарии