Главная >> Новости >> политика, в мире >> ООН надеется, что США и России удастся продлить ДСНВ

ООН надеется, что США и России удастся продлить ДСНВ



Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва до сих пор не получила никаких сигналов от Вашингтона о намерении продлить ДСНВ, сообщает ТАСС.

ООН рассчитывает, что США и Россия смогут договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы считаем такие соглашения, как СНВ, неотъемлемой частью сферы нераспространения и разоружения, - сказал он. - Мы надеемся, что страны - участницы соглашения смогут найти путь к его продлению".
Как отметил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Москва до сих пор не получила никаких сигналов от Вашингтона о намерении продлить ДСНВ. Россия предлагает Соединенным Штатам продлить ДСНВ на пять лет, за это время можно будет выработать новый механизм.

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что в Вашингтоне пока не анонсируют деталей диалога по продлению договора.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на 5 лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон.
ТАСС
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Россия, США, договор, ООН, ракеты, ДСНВ
статья прочитана 113 раз
добавлена сегодня, 16 мая, 14:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка