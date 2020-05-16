ООН надеется, что США и России удастся продлить ДСНВ 🔊 Воспроизвести



Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва до сих пор не получила никаких сигналов от Вашингтона о намерении продлить ДСНВ, сообщает



ООН рассчитывает, что США и Россия смогут договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.



"Мы считаем такие соглашения, как СНВ, неотъемлемой частью сферы нераспространения и разоружения, - сказал он. - Мы надеемся, что страны - участницы соглашения смогут найти путь к его продлению". Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва до сих пор не получила никаких сигналов от Вашингтона о намерении продлить ДСНВ, сообщает ТАСС ООН рассчитывает, что США и Россия смогут договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы считаем такие соглашения, как СНВ, неотъемлемой частью сферы нераспространения и разоружения, - сказал он. - Мы надеемся, что страны - участницы соглашения смогут найти путь к его продлению". Как отметил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Москва до сих пор не получила никаких сигналов от Вашингтона о намерении продлить ДСНВ. Россия предлагает Соединенным Штатам продлить ДСНВ на пять лет, за это время можно будет выработать новый механизм.



Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что в Вашингтоне пока не анонсируют деталей диалога по продлению договора.



ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на 5 лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, договор, ООН, ракеты, ДСНВ — статья прочитана 113 раз Комментарии