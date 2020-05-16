Озвучены возможные даты для парада в честь 75-летия Победы 🔊 Воспроизвести



Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в интервью РИА Новости предложил две даты для проведения парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает



Торжественный марш не состоялся 9 мая из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин заявил, что все мероприятия пройдут позже в 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы.



"Я уверен, что Парад состоится. Когда – будет зависеть от ситуации. Решение, конечно же, будет принимать руководство Российской Федерации. На мой взгляд, можно рассматривать как минимум две даты – 24 июня, когда прошел самый первый Парад в 1945 году, это было бы символично. И, если позволит эпидемиологическая ситуация, это было бы здорово", — сказал Зась. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в интервью РИА Новости предложил две даты для проведения парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости Торжественный марш не состоялся 9 мая из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин заявил, что все мероприятия пройдут позже в 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы."Я уверен, что Парад состоится. Когда – будет зависеть от ситуации. Решение, конечно же, будет принимать руководство Российской Федерации. На мой взгляд, можно рассматривать как минимум две даты – 24 июня, когда прошел самый первый Парад в 1945 году, это было бы символично. И, если позволит эпидемиологическая ситуация, это было бы здорово", — сказал Зась. В качестве второго варианта он предложил рассматривать начало сентября — день окончания Второй мировой войны



"Тоже было бы символично. Возможны, конечно, другие даты", — отметил собеседник агентства.



Зась также напомнил, что при подготовке к параду на Красной площади 9 мая все государства ОДКБ подтвердили свою готовность прислать на него в Москву свои воинские подразделения.



"Все государства ОДКБ очень серьезно готовились к празднованию 9 мая. Для всех нас это великий, народный праздник. Тем более — юбилейная дата. В честь 75-летия Великой Победы во всех государствах-членах Организации Договора о коллективной безопасности отдали дань уважения ветеранам и склоняют головы перед памятью тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость своей Родины, доблестно сражавшихся за Москву и Ленинград, Киев и Минск, Сталинград и Курск, Прибалтику и Молдову, освобождавших страны Европы и бравших Берлин", — заключил генсек организации.



В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. РИА Новости Категории: политика, общество, история Ключевые слова: война, история, память, парад Победы — статья прочитана 138 раз Комментарии