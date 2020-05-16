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Помпео прокомментировал поставки нефти из США в Белоруссию
Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что на текущей неделе в Белоруссию будет отправлена первая партия американской нефти. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Госдепа, передает RT.
По его словам, эта «конкурентная сделка» была заключена при участии американских компаний United Energy Trading, Getka и их польского партнёра UNIMOT.
Помпео заявил, что это «укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что США готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок».
Также он отметил, что США настоятельно призывают Белоруссию «продолжить наращивать прогресс, достигнутый в расширении доступа к своему рынку для американского бизнеса, и провести рыночные, либерализирующие торговлю реформы, необходимые для продвижения процесса вступления в ВТО».
Ранее в МИД Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США.
russian.rt.com
География: Белоруссия
Комментарии
Alexandr
16 мая, 13:04
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Вот в чём, оказывается, заключается прогресс - покупать только американское!
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