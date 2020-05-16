Помпео прокомментировал поставки нефти из США в Белоруссию 🔊 Воспроизвести



Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что на текущей неделе в Белоруссию будет отправлена первая партия американской нефти. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Госдепа, передает



По его словам, эта «конкурентная сделка» была заключена при участии американских компаний United Energy Trading, Getka и их польского партнёра UNIMOT.



Помпео заявил, что это «укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что США готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок».



Также он отметил, что США настоятельно призывают Белоруссию «продолжить наращивать прогресс, достигнутый в расширении доступа к своему рынку для американского бизнеса, и провести рыночные, либерализирующие торговлю реформы, необходимые для продвижения процесса вступления в ВТО».



Ранее в МИД Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США. Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что на текущей неделе в Белоруссию будет отправлена первая партия американской нефти. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Госдепа, передает RT По его словам, эта «конкурентная сделка» была заключена при участии американских компаний United Energy Trading, Getka и их польского партнёра UNIMOT.Помпео заявил, что это «укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что США готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок».Также он отметил, что США настоятельно призывают Белоруссию «продолжить наращивать прогресс, достигнутый в расширении доступа к своему рынку для американского бизнеса, и провести рыночные, либерализирующие торговлю реформы, необходимые для продвижения процесса вступления в ВТО».Ранее в МИД Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, нефть, договор, цена, поставки География: Белоруссия — статья прочитана 190 раз Комментарии