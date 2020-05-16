Большой баскетбол не спешит

Турниры пройдут с 29 июня по 4 июля 2021 года.
Четыре олимпийских отборочных турнира ФИБА будут проводиться в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии.
Всего в отборочных соревнованиях примут участие 24 сборные. Жеребьёвка квалификационного турнира состоялась в ноябре 2019 года.
Сборная России в хорватском Сплите сыграет в одной группе с командами Мексики и Германии в группе «А».
В группе «В» квалификационного турнира выступят сборные Хорватии, Бразилии и Туниса.
Сборная Литвы, как уже сообщал «Обзор», также сыграет в группе «А», но в другом городе – в литовском Каунасе. Вместе с литовской сборной в группе «А» сыграют сборные Южной Кореи и Венесуэлы. В «каунасской» группе «В» сразятся сборные Словении, Польши и Анголы.
В сербском Белграде отношения будут выяснять соответственно:
Группа «А» - Доминиканская Республика, Новая Зеландия, Сербия;
Группа «В» - Пуэрто-Рико, Италия, Сенегал.
А в канадском городе Виктория за олимпийские путёвки поспорят:
Группа «А» - Греция, Китай, Канада;
Группа «В» - Уругвай, Чехия, Турция.
По регламенту турнира в полуфинальных матчах две лучшие команды в группах «А» в тех же городах сыграют с двумя лучшими сборными из групп «В».
Ранее в финальный турнир Олимпиады пробились сборные Аргентины, Австралии, Испании, Франции, Ирана, Нигерии и США, а также сборная Японии, представляющая страну — хозяйку Игр.
Группа «А» - Доминиканская Республика, Новая Зеландия, Сербия;
Группа «В» - Пуэрто-Рико, Италия, Сенегал.
А в канадском городе Виктория за олимпийские путёвки поспорят:
Группа «А» - Греция, Китай, Канада;
Группа «В» - Уругвай, Чехия, Турция.
По регламенту турнира в полуфинальных матчах две лучшие команды в группах «А» в тех же городах сыграют с двумя лучшими сборными из групп «В».
Ранее в финальный турнир Олимпиады пробились сборные Аргентины, Австралии, Испании, Франции, Ирана, Нигерии и США, а также сборная Японии, представляющая страну — хозяйку Игр.