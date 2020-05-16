Большой баскетбол не спешит 🔊 Воспроизвести ФИБА подтвердила, что перенесённые мужские квалификационные турниры на Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году. Об этом сообщает championat.com со ссылкой на официальный сайт Международной федерации баскетбола.



Турниры пройдут с 29 июня по 4 июля 2021 года.



Четыре олимпийских отборочных турнира ФИБА будут проводиться в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии.



Всего в отборочных соревнованиях примут участие 24 сборные. Жеребьёвка квалификационного турнира состоялась в ноябре 2019 года.



Сборная России в хорватском Сплите сыграет в одной группе с командами Мексики и Германии в группе «А».



В группе «В» квалификационного турнира выступят сборные Хорватии, Бразилии и Туниса.



Сборная Литвы, как уже сообщал «Обзор», также сыграет в группе «А», но в другом городе – в литовском Каунасе. Вместе с литовской сборной в группе «А» сыграют сборные Южной Кореи и Венесуэлы. В «каунасской» группе «В» сразятся сборные Словении, Польши и Анголы. Турниры пройдут с 29 июня по 4 июля 2021 года.Четыре олимпийских отборочных турнира ФИБА будут проводиться в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии.Всего в отборочных соревнованиях примут участие 24 сборные. Жеребьёвка квалификационного турнира состоялась в ноябре 2019 года.Сборная России в хорватском Сплите сыграет в одной группе с командами Мексики и Германии в группе «А».В группе «В» квалификационного турнира выступят сборные Хорватии, Бразилии и Туниса.Сборная Литвы, как уже сообщал «Обзор», также сыграет в группе «А», но в другом городе – в литовском Каунасе. Вместе с литовской сборной в группе «А» сыграют сборные Южной Кореи и Венесуэлы. В «каунасской» группе «В» сразятся сборные Словении, Польши и Анголы.



Группа «А» - Доминиканская Республика, Новая Зеландия, Сербия;



Группа «В» - Пуэрто-Рико, Италия, Сенегал.



А в канадском городе Виктория за олимпийские путёвки поспорят:



Группа «А» - Греция, Китай, Канада;



Группа «В» - Уругвай, Чехия, Турция.



По регламенту турнира в полуфинальных матчах две лучшие команды в группах «А» в тех же городах сыграют с двумя лучшими сборными из групп «В».



Ранее в финальный турнир Олимпиады пробились сборные Аргентины, Австралии, Испании, Франции, Ирана, Нигерии и США, а также сборная Японии, представляющая страну — хозяйку Игр.



В сербском Белграде отношения будут выяснять соответственно:Группа «А» - Доминиканская Республика, Новая Зеландия, Сербия;Группа «В» - Пуэрто-Рико, Италия, Сенегал.А в канадском городе Виктория за олимпийские путёвки поспорят:Группа «А» - Греция, Китай, Канада;Группа «В» - Уругвай, Чехия, Турция.По регламенту турнира в полуфинальных матчах две лучшие команды в группах «А» в тех же городах сыграют с двумя лучшими сборными из групп «В».Ранее в финальный турнир Олимпиады пробились сборные Аргентины, Австралии, Испании, Франции, Ирана, Нигерии и США, а также сборная Японии, представляющая страну — хозяйку Игр. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Каунас, баскетбол, fiba, Олимпийские игры, отборочный, ФИБА, квалификация, путевки, Токио География: Литва, Каунас — статья прочитана 179 раз Комментарии