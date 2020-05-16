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Большой баскетбол не спешит

ФИБА подтвердила, что перенесённые мужские квалификационные турниры на Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году. Об этом сообщает championat.com со ссылкой на официальный сайт Международной федерации баскетбола.

Турниры пройдут с 29 июня по 4 июля 2021 года.

Четыре олимпийских отборочных турнира ФИБА будут проводиться в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии.

Всего в отборочных соревнованиях примут участие 24 сборные. Жеребьёвка квалификационного турнира состоялась в ноябре 2019 года.

Сборная России в хорватском Сплите сыграет в одной группе с командами Мексики и Германии в группе «А».

В группе «В» квалификационного турнира выступят сборные Хорватии, Бразилии и Туниса.

Сборная Литвы, как уже сообщал «Обзор», также сыграет в группе «А», но в другом городе – в литовском Каунасе. Вместе с литовской сборной в группе «А» сыграют сборные Южной Кореи и Венесуэлы. В «каунасской» группе «В» сразятся сборные Словении, Польши и Анголы.
В сербском Белграде отношения будут выяснять соответственно:

Группа «А» - Доминиканская Республика, Новая Зеландия, Сербия;

Группа «В» - Пуэрто-Рико, Италия, Сенегал.

А в канадском городе Виктория за олимпийские путёвки поспорят:

Группа «А» - Греция, Китай, Канада;

Группа «В» - Уругвай, Чехия, Турция.

По регламенту турнира в полуфинальных матчах две лучшие команды в группах «А» в тех же городах сыграют с двумя лучшими сборными из групп «В».

Ранее в финальный турнир Олимпиады пробились сборные Аргентины, Австралии, Испании, Франции, Ирана, Нигерии и США, а также сборная Японии, представляющая страну — хозяйку Игр.

Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Каунас, баскетбол, fiba, Олимпийские игры, отборочный, ФИБА, квалификация, путевки, Токио
География: Литва, Каунас
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добавлена сегодня, 16 мая, 11:00

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