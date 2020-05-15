Министры ИД Балтийских стран подписали соглашение о свободном передвижении 🔊 Воспроизвести фото: urm.lt



Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в пятницу подписали в Риге меморандум Соглашения об отзыве ограничений на поездки между странами Балтии автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом, сообщил в пятницу МИД.



"Все страны Балтии предприняли активные действия в борьбе с вирусом. Достигнутый прогресс в замедлении распространения болезни позволил всем трем странам постепенно отменять ограничения и одновременно принимать важные решения, позволяющие жителям страны снова путешествовать без ограничений. Это очень важно для экономик, туризма, общения людей всех стран", - сказал для пресс-релиза глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.



С пятницы жители стран Балтии, в случае, если они последние 14 дней не покидали Литву, Латвию или Эстонию, смогут путешествовать в эти государства и им не придется соблюдать обязательную 14-дневную изоляцию. Однако процедуры проверки документов сохраняются. Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в пятницу подписали в Риге меморандум Соглашения об отзыве ограничений на поездки между странами Балтии автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом, сообщил в пятницу МИД."Все страны Балтии предприняли активные действия в борьбе с вирусом. Достигнутый прогресс в замедлении распространения болезни позволил всем трем странам постепенно отменять ограничения и одновременно принимать важные решения, позволяющие жителям страны снова путешествовать без ограничений. Это очень важно для экономик, туризма, общения людей всех стран", - сказал для пресс-релиза глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.С пятницы жители стран Балтии, в случае, если они последние 14 дней не покидали Литву, Латвию или Эстонию, смогут путешествовать в эти государства и им не придется соблюдать обязательную 14-дневную изоляцию. Однако процедуры проверки документов сохраняются. Граждане Балтийских стран, возвращающиеся из других зарубежных государств по-прежнему обязаны самоизолироваться на две недели, они смогут это сделать в своих родных странах.



С понедельника свободным является передвижение жителей Литвы и Польши, если они следуют с целями бизнеса, обучения или работы.



Министры ИД стран Балтии также приняли совместное заявление, в котором подчеркивается, что с самого начала пандемии COVID-19 Балтийские страны особенно тесно сотрудничали между собой, обменивались информацией в формате "восьмерки" Северных и Балтийских государств, вместе участвовали в репатриации граждан Евросоюза. BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 131 раз Комментарии