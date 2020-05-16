На сцене - мастера

Хотя из-за введённого в Литве карантина юбилейный – сотый - сезон Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ) закончился преждевременно, это не означает, что на театральной сцене ничего не происходит.
Несколько десятков умелых мастеров уже занимаются реконструкцией сцены, хотя эти работы сначала были запланированы на лето, и зрители, что вернутся в театр осенью, увидят ещё более очаровательные спектакли.
В течение обычного сезона на большой сцене ЛНТОБ показывают около 150 спектаклей, поэтому в промежутке между ними можно разве что декорации успеть поменять.
Сегодня же, пока артистов нет в театре, есть уникальная возможность раньше, чем планировалось, приступить к намеченным работам по модернизации сценического оборудования.
«Теперь в театре можно увидеть демонтированные насосы и много обрезанных труб, так как ведутся работы по реновации автоматической системы пожаротушения и системы дымоудаления. Это оборудование предназначено для использования в экстренных ситуациях. Конечно, лучше не сталкиваться с такими пожарами, но театр, который заботится о безопасности своей аудитории и персонала, должен быть готов к такому сюрпризу. С 1974 года, когда был открыт ЛНТОБ, упомянутые системы не модернизировались, так что, естественно, они уже не отвечали сегодняшним стандартам», - говорит Дарюс Бачюс, руководитель отдела оборудования департамента эксплуатации и обслуживания сценического оборудования ЛНТОБ.
Нынче также устанавливается самая современная система контроля параметров электросетей. А самая важная работа, запланированная на это лето, - это замена верхней поверхности пола, специально приспособленной для артистов балета, и расширение всей балетной поверхности.
ЛНТОБ надеется начать 101-й сезон 25 августа премьерой оперы Гаэтано Доницетти «Ана Болена» («Анна Болейн»).
Нынче также устанавливается самая современная система контроля параметров электросетей. А самая важная работа, запланированная на это лето, - это замена верхней поверхности пола, специально приспособленной для артистов балета, и расширение всей балетной поверхности.
ЛНТОБ надеется начать 101-й сезон 25 августа премьерой оперы Гаэтано Доницетти «Ана Болена» («Анна Болейн»).