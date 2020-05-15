Глава аграриев поддерживает инициативу президента Литвы по детским выплатам 🔊 Воспроизвести архивное фото delfi.lt



Лидер правящих литовских "аграриев" Рамунас Карбаускис поддерживает предложение президента Гитанаса Науседы по выплате одноразовых сумм семьям с детьми, однако у него есть сомнения по поводу предложения снизить трудовые налоги.



Председатель Литовского союза "крестьян" и "зеленых" заявил, что правящие, вероятно не одобрят снижение тарифа подоходного налога, но предложат быстрее повышать не облагаемый налогами минимум доходов.



"Дети сомнений не вызывают, точка. Здесь мнение президента и наше мнение совпадают, скорее всего, абсолютно. Другой вопрос – о подоходном налоге и не облагаемом налогами минимуме, здесь есть расхождения во мнениях", – сказал Р. Карбаускис BNS в пятницу.



"Нашим предложением, скорее всего, будет не снижение подоходного налога, и не повышение не облагаемого налогами минимума доходов на 50 евро, а его повышение на 100 евро. Таким образом мы получим эффект для людей с минимальными доходами", – утверждает лидер "аграриев". Лидер правящих литовских "аграриев" Рамунас Карбаускис поддерживает предложение президента Гитанаса Науседы по выплате одноразовых сумм семьям с детьми, однако у него есть сомнения по поводу предложения снизить трудовые налоги.Председатель Литовского союза "крестьян" и "зеленых" заявил, что правящие, вероятно не одобрят снижение тарифа подоходного налога, но предложат быстрее повышать не облагаемый налогами минимум доходов."Дети сомнений не вызывают, точка. Здесь мнение президента и наше мнение совпадают, скорее всего, абсолютно. Другой вопрос – о подоходном налоге и не облагаемом налогами минимуме, здесь есть расхождения во мнениях", – сказал Р. Карбаускис BNS в пятницу."Нашим предложением, скорее всего, будет не снижение подоходного налога, и не повышение не облагаемого налогами минимума доходов на 50 евро, а его повышение на 100 евро. Таким образом мы получим эффект для людей с минимальными доходами", – утверждает лидер "аграриев". Он также считает, что не облагаемый налогами минимум можно повысить и задним числом – с первого января этого года. По словам Р. Карбаускиса, в таком случаю населению вернут переплату.



Он также сказал, что предложение правящих более справедливо с социальной точки зрения, поскольку будет ориентировано на людей, получающих сейчас наименьшие доходы.



Р. Карбаускис утверждает, что сейм должен начать рассматривать предложения президента на следующей неделе. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: кризис, экономика, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 168 раз Комментарии