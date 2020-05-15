Глава аграриев поддерживает инициативу президента Литвы по детским выплатам

Лидер правящих литовских "аграриев" Рамунас Карбаускис поддерживает предложение президента Гитанаса Науседы по выплате одноразовых сумм семьям с детьми, однако у него есть сомнения по поводу предложения снизить трудовые налоги.
Председатель Литовского союза "крестьян" и "зеленых" заявил, что правящие, вероятно не одобрят снижение тарифа подоходного налога, но предложат быстрее повышать не облагаемый налогами минимум доходов.
"Дети сомнений не вызывают, точка. Здесь мнение президента и наше мнение совпадают, скорее всего, абсолютно. Другой вопрос – о подоходном налоге и не облагаемом налогами минимуме, здесь есть расхождения во мнениях", – сказал Р. Карбаускис BNS в пятницу.
"Нашим предложением, скорее всего, будет не снижение подоходного налога, и не повышение не облагаемого налогами минимума доходов на 50 евро, а его повышение на 100 евро. Таким образом мы получим эффект для людей с минимальными доходами", – утверждает лидер "аграриев".
Он также считает, что не облагаемый налогами минимум можно повысить и задним числом – с первого января этого года. По словам Р. Карбаускиса, в таком случаю населению вернут переплату.
Он также сказал, что предложение правящих более справедливо с социальной точки зрения, поскольку будет ориентировано на людей, получающих сейчас наименьшие доходы.
Р. Карбаускис утверждает, что сейм должен начать рассматривать предложения президента на следующей неделе.
Он также сказал, что предложение правящих более справедливо с социальной точки зрения, поскольку будет ориентировано на людей, получающих сейчас наименьшие доходы.
Р. Карбаускис утверждает, что сейм должен начать рассматривать предложения президента на следующей неделе.