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В Литве солдат-срочников начнут отпускать домой на выходные

© Photo : Facebook / Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija


В течение всего карантина призывники жили в казарменном режиме, общаясь с родственниками только удаленно. Руководство Вооруженных сил Литвы отпустит солдат постоянной обязательной начальной военной службы на выходные домой, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

Командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис отметил, что в течение пары месяцев после объявления карантина призывники жили в казарменном режиме, общаясь с родственниками только в удаленном режиме.
"Видим, что такое решение оправдало себя, потому что удалось защитить армию от эпидемии. Случаи инфицирования были, но это были единичные случаи. Теперь вместе с общественностью мы планируем вернуться к обычному режиму военной службы и отпускаем солдат домой, чтобы они немного отдохнули, встретились с семьями", – сказал он.

Общее число больных солдат и гражданских лиц в Вооруженных силах Литвы с начала пандемии составляет 14, из которых 11 уже восстановились. В армии более 70 солдат и гражданских лиц в самоизоляции.

В соответствии со статьей 59 закона "Об организации системы национальной обороны Литовской Республики и военной службе" военнослужащим постоянной обязательной начальной военной службы предоставляется по семь календарных дней отпуска два раза в год, включая дни поездки. Порядок отпускать солдат домой на выходные не обязателен.

Из-за объявленного в стране карантина освобождение солдат было приостановлено во всех воинских частях, что снизило риск заражения этих людей и членов их семей вирусом. Аналогичные профилактические меры были приняты в предыдущие годы, когда муниципалитеты объявили эпидемию гриппа на своих территориях.

Первые случаи COVID-19 были обнаружены в литовской армии 21 марта. В Рукле один гражданский служащий и один солдат из Нидерландов.

Первый случай среди литовских солдат был подтвержден у военнослужащего профессиональной военной службы в Рукле 2 апреля.

Военные подразделения в настоящее время начинают снижать меры по управлению рисками. Активизируется более широкая военная подготовка подразделений литовской армии.

В первую очередь возобновляется военная подготовка подразделений размером со взвод. Учения будут проводиться с индивидуальными средствами защиты и требованиями к безопасному расстоянию.

В Литве до 31 мая действует карантин. Однако правительство отменяет все больше ограничений, введенных ранее. Среди них обязательное ношение масок в общественных местах, работа развлекательных заведение и других предприятий. По последним данным, в республике выявлено более 1510 случаев коронавируса, 54 пациента скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 290 тысяч человек скончались.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: солдаты, армия, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 15 мая, 14:30

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