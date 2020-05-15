В Литве солдат-срочников начнут отпускать домой на выходные 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija



В течение всего карантина призывники жили в казарменном режиме, общаясь с родственниками только удаленно. Руководство Вооруженных сил Литвы отпустит солдат постоянной обязательной начальной военной службы на выходные домой, сообщает



Командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис отметил, что в течение пары месяцев после объявления карантина призывники жили в казарменном режиме, общаясь с родственниками только в удаленном режиме. В течение всего карантина призывники жили в казарменном режиме, общаясь с родственниками только удаленно. Руководство Вооруженных сил Литвы отпустит солдат постоянной обязательной начальной военной службы на выходные домой, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.Командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис отметил, что в течение пары месяцев после объявления карантина призывники жили в казарменном режиме, общаясь с родственниками только в удаленном режиме. "Видим, что такое решение оправдало себя, потому что удалось защитить армию от эпидемии. Случаи инфицирования были, но это были единичные случаи. Теперь вместе с общественностью мы планируем вернуться к обычному режиму военной службы и отпускаем солдат домой, чтобы они немного отдохнули, встретились с семьями", – сказал он.



Общее число больных солдат и гражданских лиц в Вооруженных силах Литвы с начала пандемии составляет 14, из которых 11 уже восстановились. В армии более 70 солдат и гражданских лиц в самоизоляции.



В соответствии со статьей 59 закона "Об организации системы национальной обороны Литовской Республики и военной службе" военнослужащим постоянной обязательной начальной военной службы предоставляется по семь календарных дней отпуска два раза в год, включая дни поездки. Порядок отпускать солдат домой на выходные не обязателен.



Из-за объявленного в стране карантина освобождение солдат было приостановлено во всех воинских частях, что снизило риск заражения этих людей и членов их семей вирусом. Аналогичные профилактические меры были приняты в предыдущие годы, когда муниципалитеты объявили эпидемию гриппа на своих территориях.



Первые случаи COVID-19 были обнаружены в литовской армии 21 марта. В Рукле один гражданский служащий и один солдат из Нидерландов.



Первый случай среди литовских солдат был подтвержден у военнослужащего профессиональной военной службы в Рукле 2 апреля.



Военные подразделения в настоящее время начинают снижать меры по управлению рисками. Активизируется более широкая военная подготовка подразделений литовской армии.



В первую очередь возобновляется военная подготовка подразделений размером со взвод. Учения будут проводиться с индивидуальными средствами защиты и требованиями к безопасному расстоянию.



В Литве до 31 мая действует карантин. Однако правительство отменяет все больше ограничений, введенных ранее. Среди них обязательное ношение масок в общественных местах, работа развлекательных заведение и других предприятий. По последним данным, в республике выявлено более 1510 случаев коронавируса, 54 пациента скончались.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 290 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: солдаты, армия, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 47 раз Комментарии