В Литве подтверждены 12 новых случаев коронавируса, общее число – 1523 🔊 Воспроизвести



За сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса, общее их количество выросло до 1523, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.



Сейчас коронавирусом все еще больны 498 человек, 965 человек считаются выздоровевшими.



В изоляции сейчас находится 260 человек.



В стране от коронавируса умерло 54 человека, шесть заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.



В лабораториях страны за сутки проверено 7994 пробы, общее число проверенных проб составляет 216 тыс. 247.



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В странах Балтии к полудню пятницы выявлено в общей сложности 4259 случаев заражения новым коронавирусом, 54 смерти зафиксировано в Литве, 63 - в Эстонии, 19 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 1523 случая, проверено 216 тыс. 247 проб, умерло 54 человека.



Латвия: подтверждено 970 случаев, проверено 85 тыс. 431 проба, умерло 19 человек.



Эстония: подтвержден 1766 случаев, проверено 68 тыс. 97 проб, умерло 63 человека.



За сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса, общее их количество выросло до 1523, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.Сейчас коронавирусом все еще больны 498 человек, 965 человек считаются выздоровевшими.В изоляции сейчас находится 260 человек.В стране от коронавируса умерло 54 человека, шесть заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.В лабораториях страны за сутки проверено 7994 пробы, общее число проверенных проб составляет 216 тыс. 247.* * *В странах Балтии к полудню пятницы выявлено в общей сложности 4259 случаев заражения новым коронавирусом, 54 смерти зафиксировано в Литве, 63 - в Эстонии, 19 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.Литва: подтверждено 1523 случая, проверено 216 тыс. 247 проб, умерло 54 человека.Латвия: подтверждено 970 случаев, проверено 85 тыс. 431 проба, умерло 19 человек.Эстония: подтвержден 1766 случаев, проверено 68 тыс. 97 проб, умерло 63 человека. BNS Категории: чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 92 раза Комментарии