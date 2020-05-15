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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литве подтверждены 12 новых случаев коронавируса, общее число – 1523
За сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса, общее их количество выросло до 1523, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.
Сейчас коронавирусом все еще больны 498 человек, 965 человек считаются выздоровевшими.
В изоляции сейчас находится 260 человек.
В стране от коронавируса умерло 54 человека, шесть заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.
В лабораториях страны за сутки проверено 7994 пробы, общее число проверенных проб составляет 216 тыс. 247.
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В странах Балтии к полудню пятницы выявлено в общей сложности 4259 случаев заражения новым коронавирусом, 54 смерти зафиксировано в Литве, 63 - в Эстонии, 19 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1523 случая, проверено 216 тыс. 247 проб, умерло 54 человека.
Латвия: подтверждено 970 случаев, проверено 85 тыс. 431 проба, умерло 19 человек.
Эстония: подтвержден 1766 случаев, проверено 68 тыс. 97 проб, умерло 63 человека.
Категории: чп и криминал, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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