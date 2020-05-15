Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В четверг государственный энергетический холдинг Ignitis grupe разместил эмиссию облигаций стоимостью 300 млн евро.



Доходность десятигодичных облигаций составляет 2,148%, ставка по ним составляет 2% годовых, сообщила группа.



"Интерес, продемонстрированный литовскими и иностранными инвесторами к этой эмиссии облигаций демонстрирует доверие и одобрение приоритетам деятельности Ignitis grupe", – отметил в пресс-релизе глава Ignitis grupe Дарюс Майкштенас.



Облигации приобрели 57 инвесторов, в основном их приобретали институционные инвесторы из Германии, Соединенного Королевства, Литвы: банки, инвестиционные и пенсионные фонды, страховые компании.



Распространителями облигаций Ignitis grupe выбрала банки BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan и Luminor, их листинг будет осуществляться на Люксембургской бирже и Вильнюсской бирже Nasdaq. В четверг государственный энергетический холдинг Ignitis grupe разместил эмиссию облигаций стоимостью 300 млн евро.Доходность десятигодичных облигаций составляет 2,148%, ставка по ним составляет 2% годовых, сообщила группа."Интерес, продемонстрированный литовскими и иностранными инвесторами к этой эмиссии облигаций демонстрирует доверие и одобрение приоритетам деятельности Ignitis grupe", – отметил в пресс-релизе глава Ignitis grupe Дарюс Майкштенас.Облигации приобрели 57 инвесторов, в основном их приобретали институционные инвесторы из Германии, Соединенного Королевства, Литвы: банки, инвестиционные и пенсионные фонды, страховые компании.Распространителями облигаций Ignitis grupe выбрала банки BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan и Luminor, их листинг будет осуществляться на Люксембургской бирже и Вильнюсской бирже Nasdaq. В 2017 и 2018 годах группа разместила две эмиссии "зеленых" облигаций, тогда в течение 10 лет было привлечено посредством облигаций 600 млн евро.



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В первом квартале этого года строительных работ в Литве было проведено на 596,9 млн евро – на 9,6% больше, чем в январе-марте 2019 года. Без вычета количества рабочих дней рост составил 10%.



Литовские строительные компании за границей выполнили работы на 93 млн евро – в сопоставимых ценах это на 5% больше, чем в первом квартале 2019 года (без вычета влияния количества рабочих дней – на 21,1% больше), сообщил Департамент статистики.



В первом квартале, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, литовские стройкомпании провели на 12,3% работ больше, а за границей – на 5,8% меньше (без вычета влияния количества рабочих дней – соответственно на 39,5% и на 21,9% меньше).



43% строительных работ составили нежилые строения, их было реализовано на 256,4 млн евро, что на 1,8% меньше, чем год назад.



Доля инженерных конструкций достигала 33,8% всех стройработ в стране – их было выполнено на 201,6 млн евро, или на 18,2% больше, чем в первом квартале 2019 года.



Доля жилищного строительства составила 23,2% – их было выполнено на 138,8 млн евро, что на 22,7% больше, чем год назад.



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В первом квартале этого года в Литве было завершено строительство 2009 новых жилых и нежилых зданий – на 14,2% больше, чем в январе-марте 2019 года.



В первом квартале завершено строительство 1856 новых жилых домов с 3462 квартирами, из них 60,2% – в индивидуальных домах. Более половины завершенного жилья (53,5%) было в Вильнюсском округе, 20,3% – в Каунасском, 13,2% – в Клайпедском округах, сообщил Департамент статистики.



В январе-марте завершено строительство 152 новых нежилых зданий, общая площадь которых составила 186,4 тыс. кв метров и была на 48,5% меньше, чем в первом квартале 2019 года.



По площади больше всего было построено промышленных зданий и складов (65,9 тыс. кв метров), а также торговых, гостиничных помещений, зданий общепита (32,8 тыс. кв. метров).



33,3% построенных нежилых зданий были построены в Клайпедском округе, 30,5% – в Вильнюсском, 16,5% – в Каунасском.



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В первом квартале этого года, по сравнению с тем же периодом 2019 года, количество выданных в Литве разрешений на строительство новых зданий выросло на 44,7% до 1846. На строительство жилых домов выдано 1642 разрешения, что на 53% больше, чем год назад.



В стране по-прежнему преобладает строительство индивидуальных жилых домов – количество разрешений, выданных на их возведение составило 98,9% всех разрешений, сообщил Департамент статистики.



В первом квартале выданы 204 разрешения на строительство нежилых помещений – на 0,5% больше, чем в январе-марте прошлого года, общая площадь вырастет на 21,3%.



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На реконструкцию волнорезов в Клайпедском морском порту выделено 48,8 млн евро помощи Евросоюза. Их планируется обновить в течение трех лет – к середине 2023 года, а предварительная стоимость проекта достигает почти 57 млн евро.



При реконструкции южного и северного волнорезов они будут укреплены, в некоторых местах станут выше, будут оборудованы опорные стенки. На южном волнорезе будут установлены и площадки для обозрения.



Порт сообщил, реконструкция повысить безопасность судоходства, сократит время доставки грузов.



Дирекция порта уже объявила конкурс подряда, однако его стоимость не разглашает. Как сказала BNS представитель порта по связям с общественностью Довиле Рингис, 48,8 млн евро выделяется из Фонда смычки ЕС, а 15% стоимости проекта покроет дирекция порта.



Волнорезы, служащие защитой от волн были установлены около ста пятидесяти лет назад. Длина южного волнореза составляет 1374 метра, а северного – 733. Они сооружены их камней, насыпанных между деревянными столбами.



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В прошлом году выручка компании Euroapotheca, которая управляет сетью аптек и принадлежит контролируемой предпринимателем Нериюсом Нумавичюсом одной из крупнейших в Литве коммерческих групп Vilniaus prekyba, составила 745 млн евро - на 14% больше, чем в 2018 году.



Компания сообщила, что наибольшее влияние на рост доходов в прошлом году оказали рынки Швеции и Литвы.



Однако чистая прибыль Euroapotheca в прошлом году сократилась на 20% до 14,3 млн евро, на это повлияла оценка бизнеса в Польше.



По словам главы Euroapotheca Лаймонаса Девижиса, в 2019 году крупнейшее внимание уделялось интеграции сети аптек, перенятой в Швеции, синергии с другими компаниями группы и развитию бизнеса электронной торговли.



В Швеции выручка группы Euroapotheca выросла на 18% до 340 млн евро, в Латвии - на 15% до 264 млн евро, в Латвии – на 5% до 57,5 млн евро, а в Эстонии – на 3,5% до 45 млн евро, между тем, доходы в Польше оставались стабильными и составили 38,3 млн евро.



В конце прошлого года в группу входили аптеки сети в Литве Eurovaistine, в Польше – Euro-Apteka, в Эстонии – Euroapteek, в Латвии – Euroaptieka, в Швеции – Apoteksgruppen. В конце 2018 года в сеть группы входило 670 аптек – на 213 больше, чем год назад.



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Литовская компания Akropolis Group, которой принадлежат крупные торгово-развлекательные центры (ТРЦ) и офисные комплексы в Литве и Латвии, в прошлом году достигла показателя оборота в 75,8 млн евро – на 25% больше, чем в 2018 году, сообщила группа результаты по данным аудита.



Председатель правления компании Мантас Кунцайтис утверждает, что рост оборота определен расширением в Риге, где открыт новый ТРЦ Akropole. Также завершена модернизация Вильнюсского ТРЦ Akropolis, в который инвестировано 14 млн евро, вместе с арендаторами была модернизирована почти половина площади здания.



"Рост доходов в прошлом году, по сути, мы связываем с рижским проектом, однако значительно результату способствовали и изменения в действующих в Литве ТР центрах Akropolis", – отметил М. Кунцайтис в пресс-релизе.



Совокупные продажи арендаторов ТРЦ компании в Вильнюсе, Клайпеде, Шяуляй и Риге в прошлом году выросли на 22% до 697,9 млн евро.



Akropolis Group принадлежит одной из крупнейших бизнес-групп в Литве Vilniaus prekyba.



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Контролируемая предпринимателем Нериюсом Нумой (бывший Нумавичюс) одна из крупнейших в Литве коммерческих групп Vilniaus prekyba в прошлом году получила 5 млрд евро выручки – на 17% больше, чем в позапрошлом году.



Однако чистая прибыль группы за год сократилась на 10% и составила 204 млн евро, когда в 2018 году прибыль достигала 227,6 млн евро.



В прошлом году в компаниях группы Vilniaus prekyba работало около 46 тыс. человек.



Ранее группа сообщала, что не будет платить дивиденды за прошлый год.



Группа Vilniaus prekyba через дочерние предприятия Maxima grupe, Euroapotheca, Ermitazas и Akropolis group контролирует торговые центры, сети аптек и предприятия по развитию недвижимости и услуг аренды недвижимости в странах Балтии, Польше, Болгарии, на Украине и в Швеции.



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В первом квартале этого года экспорт в Балтийских странах рос только в Латвии, сообщил Евростат.



В январе-марте литовский экспорт, по сравнению с тем же периодом прошлого года, не изменился и составил 7,1 млрд евро, латвийский – вырос на 5% до 3,5 млрд евро, а эстонский – сократился на 3% до 3,5 млрд евро, свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу статистическим агентством Евросоюза.



В этом году литовский импорт сократился на 3% до 7,3 млрд евро, латвийский – на 1% до 3,9 млрд евро, эстонский – на 4 % до 3,8 млрд евро.



Торговый дефицит Литвы составил 0,3 млрд евро, Латвии – 0,4 млрд евро, Эстонии – 0,3 млрд евро.



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В Литве в январе - апреле этого года зарегистрировано почти 46,2 тыс. вновь ввезенных подержанных легковых автомобилей - на 23,4% меньше, чем за такой же период прошлого года (60,3 тыс.).



Их средний возраст составлял 11,2 года, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Часть дизельных автомобилей в этом году составила 65,1% (в прошлом году – 72%).



Только в апреле в стране зарегистрировано около 6,8 тыс. подержанных автомобилей - на 59,4% меньше, чем в это же время в прошлом году (почти 16,9 тыс.). Их средний возраст был 10,6 года.



"Этот спад обусловлен охватившей страну пандемией коронавируса (COVID-19) и последствиями введенного из-за нее карантина", - говорится в сообщении.



В прошлом месяце число впервые зарегистрированных личных легковых автомобилей составило 6,6 тыс., а легковых коммерческих - 257. В апреле в стране больше всего зарегистрировано автомобилей марок Volkswagen (964), BMW (923) и Audi (772). Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии